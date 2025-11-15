România nu prea digitală: Românii au competențe digitale de bază, la jumătate față de restul cetățenilor europeni

Viața noastră se bazează tot mai mult pe tehnologie. Avem două opțiuni: să o învățăm și să profităm de ea – fără drumuri inutile, fără cozi, fără hârtii pierdute, fără panică atunci când îți pierzi buletinul.

Sau să o ignorăm și să continuăm să ne luptăm cu probleme pe care alții, mai pregătiți digital, le-au rezolvat deja.

Doar 27,9% dintre români au competențe digitale de bază, față de o medie europeană de 55%. Și, deși Guvernul vorbește despre digitalizare, în realitate nu există o strategie clară și nici finanțare reală.

Din fericire, există oameni și instituții locale care nu mai așteaptă: administrații locale, instituții și ONG-uri care chiar îi ajută pe români să învețe să utilizeze tehnologia, în avantajul lor. Într-un raport numit „Digitalizarea incluzivă: Cum colaborează autoritățile publice cu mediul privat pentru a reduce decalajul digital în România”, Centrul Român de Politici Europene (CRPE) a prezentat pe larg o serie de astfel de actori relevanți.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

