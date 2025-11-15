România nu prea digitală: Românii au competențe digitale de bază, la jumătate față de restul cetățenilor europeni

Stiri Sociale
15-11-2025 | 10:01
digital laptop
Shutterstock

Viața noastră se bazează tot mai mult pe tehnologie. Avem două opțiuni: să o învățăm și să profităm de ea – fără drumuri inutile, fără cozi, fără hârtii pierdute, fără panică atunci când îți pierzi buletinul.

autor
Stirileprotv

Sau să o ignorăm și să continuăm să ne luptăm cu probleme pe care alții, mai pregătiți digital, le-au rezolvat deja.

Doar 27,9% dintre români au competențe digitale de bază, față de o medie europeană de 55%. Și, deși Guvernul vorbește despre digitalizare, în realitate nu există o strategie clară și nici finanțare reală.

Din fericire, există oameni și instituții locale care nu mai așteaptă: administrații locale, instituții și ONG-uri care chiar îi ajută pe români să învețe să utilizeze tehnologia, în avantajul lor. Într-un raport numit „Digitalizarea incluzivă: Cum colaborează autoritățile publice cu mediul privat pentru a reduce decalajul digital în România”, Centrul Român de Politici Europene (CRPE) a prezentat pe larg o serie de astfel de actori relevanți.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

Citește și
laptop, persoana
Specialiștii în tehnologie domină meseriilor viitorului. Cererea de competențe digitale explodează în următorii cinci ani

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: raport, europeni, competențe digitale,

Dată publicare: 15-11-2025 09:52

Articol recomandat de sport.ro
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Citește și...
România, pe ultimul loc în UE la competențe digitale. Seniorii sunt mai dornici să învețe decât tinerii
Stiri Diverse
România, pe ultimul loc în UE la competențe digitale. Seniorii sunt mai dornici să învețe decât tinerii

România e la coada Europei la competențe digitale, arată cele mai recente date de la Eurostat. Stăm ceva mai bine doar la trimis și primit mesaje, dar la servicii bancare, sănătate sau educație online suntem cu mult în urmă.

Specialiștii în tehnologie domină meseriilor viitorului. Cererea de competențe digitale explodează în următorii cinci ani
Stiri Economice
Specialiștii în tehnologie domină meseriilor viitorului. Cererea de competențe digitale explodează în următorii cinci ani

Specialiștii în Big Data vor fi cea mai căutată categorie profesională la nivel mondial între 2025 și 2030, potrivit unui sondaj global realizat în rândul angajatorilor.

România, pe ultimul loc în UE la digitalizare. Doar 28% dintre români au competențe digitale de bază
Stiri actuale
România, pe ultimul loc în UE la digitalizare. Doar 28% dintre români au competențe digitale de bază

România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizarea companiilor și instituțiilor, dar și la competențele digitale de bază ale populației.

România a rămas în urmă cu digitalizarea administrației. „Cetățeanul nu are încredere în instituția asta”
Romania, te iubesc!
România a rămas în urmă cu digitalizarea administrației. „Cetățeanul nu are încredere în instituția asta”

Digitalizare doar pe hârtie, partea a II-a. Țara cu o viteză a internetului de invidiat a rămas în urmă față de vecini. Majoritatea cetățenilor au un nivel foarte scăzut de competențe digitale de bază în comparație cu media Europei.

România, printre puținele state europene unde copiii deprind competențe digitale începând abia din clasa a V-a
Stiri Educatie
România, printre puținele state europene unde copiii deprind competențe digitale începând abia din clasa a V-a

În România, copiii încep să învețe lucruri utile despre tehnologie mai târziu față de alte țări europene. Elevii au în orar această materie pentru „competențe digitale” abia din clasa a V-a.

Recomandări
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
Stiri Sociale
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum

Zecile de mii de foști angajați OMV Petrom nu vor primi prea curând nici acțiunile la care au dreptul. O nebuloasă de miliarde de euro, recunoscută indirect și de Ministerul de Finanțe.  

De ce cere arest la domiciliu Marius Isăilă, fostul senator acuzat că voia să cumpere influența ministrului Apărării
Stiri Justitie
De ce cere arest la domiciliu Marius Isăilă, fostul senator acuzat că voia să cumpere influența ministrului Apărării

Fostul senator Marius Isăilă, cercetat pentru cumpărare de influență, le-a cerut, vineri, judecătorilor să-l lase în arest la domiciliu.

Reacția Ambasadei Rusiei, după convocarea ambasadorului la MAE pentru a-i arăta resturile unei drone. Cum a descris dovezile
Stiri actuale
Reacția Ambasadei Rusiei, după convocarea ambasadorului la MAE pentru a-i arăta resturile unei drone. Cum a descris dovezile

Ambasada Rusiei în România susţine, vineri seară, că dovezile prezentate de Ministerul de Externe ambasadorului nu sunt, de fapt, dovezi, pentru că nu s-au prezentat date despre traiectoria dronei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Noiembrie 2025

02:06:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28