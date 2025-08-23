România, pe ultimul loc în UE la competențe digitale. Seniorii sunt mai dornici să învețe decât tinerii

23-08-2025 | 19:46
România e la coada Europei la competențe digitale, arată cele mai recente date de la Eurostat. Stăm ceva mai bine doar la trimis și primit mesaje, dar la servicii bancare, sănătate sau educație online suntem cu mult în urmă.

autor
Valentina Neagu

Surprinzător, mai interesați să recupereze decalajul digital sunt seniorii, decât tinerii.

Virgil Olteanu are 76 de ani și este proaspăt absolvent al unui curs de digitalizare la care a reușit să ajungă doar după ce s-a înscris pe lista de așteptare.

Virgil Olteanu: „Am reușit să învățăm multe aplicații de protecție contra fraudelor, inclusiv când pierdem sau ni se fură telefonul. Să căutăm o locație, să dăm o alarmă cu telefonul, nici asta n-o știam. De foarte multă vreme încerc să mă înscriu la acest curs, au fost foarte mulți pretendenți.”

Coleg de curs este Florian Tomescu, în vârstă de 73 de ani. A ajuns la curs mai mult din curiozitate.

Florian Tomescu: „Am învățat cum să ne protejăm datele personale, cum să folosim rețelele sociale – Facebook, YouTube, Instagram etc. Aplicații de navigare, Google Maps. Să fim foarte atenți cum să alegem o parolă puternică, ni s-a explicat cum să stabilim PIN-ul.”

Doar la cursurile organizate de Direcția Generală de Asistență Socială din Capitală sunt înscriși pe lista de așteptare zeci de seniori.

Femeie: „Pff... sunt foarte supărată pe AI și... cum să zic. Îmi afectează existența. Făcând cursurile astea încerc să mă adaptez.”

Totuși, România rămâne pe ultimul loc în Europa când vine vorba de competențe digitale de bază, după cum arată cifrele de la Eurostat.

Dacă în Țările de Jos aproape toată lumea folosește emailul, la noi procentul ajunge la 44%. Și mai mare este diferența la serviciile bancare: în Danemarca, aproape 98% dintre oameni își fac operațiunile pe internet, în timp ce la noi doar 27% apelează la online pentru a-și gestiona conturile.

La fel stăm și când vine vorba de sănătate: puțin peste 30% caută informații medicale online.

Iar la accesarea materialelor de studiu online, România are doar 7%.

Depășim media europeană însă la vorbitul la telefon și apelurile video.

Până la anul, peste 30.000 de funcționari publici ar trebui să fie instruiți în competențe digitale. Programul, cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență are un buget de 20 de milioane de euro.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, europa, competențe digitale,

Dată publicare: 23-08-2025 18:26

