Potrivit datelor unei asociații internaționale de profil, Polonia de pildă, înregistrează pierderi de 30%, pe când România, de doar 3 procente. Totuși, unele asociații de profil spun că dacă vrem mai multe mere românești în supermarketuri, este nevoie de investiții.

O livadă din județul Bistrița-Năsăud se întinde pe aproape 40 de hectare. Proprietarul estimează că producția va fi mai bună ca anul trecut. Ca să recolteze fructele la timp, proprietarii au mai angajat încă 15 muncitori.

Darius Nicula, șef de fermă: „Anul acesta estimăm undeva între 400 -500 de tone. Marea majoritate a producției merge în România la hipermarketuri”.

Merele care nu ajung în magazine sunt procesate și transformate în suc.

Norbert Orban, proprietar fabrică suc: „Noi aici producem cantități destul de mari”.

Comparativ cu anul trecut, și în județul Mureș pomii sunt plini de fructe.

Emil Tămășan, pomicultor: „Producția de mere este să zic mult mai bună ca anul trecut. La merele de consum sperăm într-un preț de 2 lei 50 de bani și 3 lei în sus”.

„Toți se înghesuie să vândă în septembrie și în decembrie nu mai este niciun măr românesc în piață”

Ioan Borda, inginer: „Le depozităm la frig și sperām să le și valorificăm corespunzător. Prețul va fi de 4 lei plus TVA. Sunt foarte multe venite din afară, în special din Polonia. Concurența e mare”.

Potrivit datelor World Apple and Pear Association, Polonia este țara cu cea mai mare scădere a producției de mere în acest an, de 30%, comparativ cu anul trecut. Recolte mai slabe sunt și în Franța, Belgia sau Țările de Jos. Cu toate că noi am înregistrat cea mai mică scădere, producătorii spun că avem încă nevoie de investiții.

Lucian Florea, președintele Asociației Grupurilor și Organizațiilor de Producători Agricoli FRULEG: „10 producători mici cu 10 linii mici, cu 10 depozite mici, toți se înghesuie să vândă în septembrie și în decembrie nu mai este niciun măr românesc în piață. Când o să fie depozite mari, când o să fie linii de sortare mari și producătorii uniți, atunci vom avea din ianuarie până în decembrie produse românești pe piața supermarketurilor”.

Producția de mere a Uniunii Europene este estimată la 9,4 milioane tone în acest an, în scădere cu 15 la sută față de 2025, conform datelor World Apple and Pear Association.