Merele de Batoș, vedetele toamnei: recoltă mai mică, dar gustul rămâne inconfundabil

Merele au fost vedete, la un târg din județul Mureș. Producătorii s-au prezentat la tarabe mândri de roadele muncii lor, chiar dacă înghețul din primăvară le-a dat serios de furcă.

Fructele, colorate și aromate, au atras clienții dornici să-și facă provizii pentru iarnă. Iar prețul a fost un motiv în plus să plece acasă cu sacoșele pline, spun ei.

Târgul e organizat an de an în Batoș, localitate renumită pentru livezile sale întinse. Clienții nu s-au lăsat așteptați nici anul acesta, mai ales că au avut de unde alege.

Cumpărătorii au fost atrași de multe soiuri - cu atât mai mult cu cât tonele de fructe sunt proaspăt culese.

Și prețurile i-au încântat pe oameni.

Recolta din acest an a fost, însă, mai modestă, după ce înghețul din primăvară și-a lăsat amprenta asupra livezilor.



Producător: „Avem câteva soiuri anul acesta, florina, golden, generos și dared. Nu a fost producția wow anul ăsta dar ne mulțumim cu ce este și cât este. 50-60 la sută din producție a fost afectată”.



Dumitru Mureșan, inginer horticol: „Recolta e foarte slabă cantitativ, calitatea apreciabilă. Dacă ieșim pe zero suntem fericiți. Au semne, iar care sunt mai micuțe le folosim la suc, dar gustul e inconfundabil.”

Merele care nu se vând la tarabă sunt transformate în suc natural, oțet sau țuică.



