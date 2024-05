Reguli noi în piețe. Ce vor fi obligați să afișeze comercianții la tarabe

Pe lângă preț, la tarabe ar putea fi trecute și producătorul, soiul, dar și calitatea, calibrul și alergenii, acolo unde este cazul. Așa cum se întâmplă acum în supermarketuri.

Piețele devin tot mai colorate pe măsură ce legumele și fructele încep să se coacă în solarii și grădini. La tarabe, hârtii scrise de mână anunță cât costă kilogramul și, pe alocuri, soiul. Cine vrea să știe mai multe, trebuie să întrebe şi merge pe încredere.

Reporter: La ce vă uitați când alegeți de la ce producător să cumpărați?

Cumpărător: „Mă uit și la preț și la calitate”.

Reporter: Adică? Calitate, la ce vă referiți? Vă uitați pe etichetă?

Cumpărător: „Pe etichetă, da, să vedem unde sunt produse”.

Reporter: Și dacă e scris doar prețul?

Cumpărător: „Întrebăm, n-avem ce face”.

Un ordin, pus în dezbatere publică de inspectorii pentru protecția consumatorilor, le-ar putea veni în ajutor clienților care vor să știe mai multe detalii despre marfă pe care urmează să dea bani. Pe lângă numele produsului, al producătorului, soiul și prețul pe kilogram, vânzătorii vor trece și calibrul, calitatea și alergenii, acolo unde este cazul. Așa cum sunt obligate acum supermarketurile.

Reporter: Văd că dumneavoastră aveți scris prețul și ce fel de marfă e...

Comerciant: „Da, acum am editat, că am venit de vreo două ore. Calibrul nu, numai la supermarketuri am văzut, dar calibrul nu. La piețe, nu. Cred că n-ați văzut pe nicăieri.”

Măsura a fost gândită după ce, în urma unor controale pe care inspectorii le-au făcut luna trecută la peste o mie de comercianți și producători de fructe și legume, doar puțin peste 30 au fost găsiți cu marfa în regulă. De altfel, verificările în piețe sunt rare.

Autoritatea Fitosanitară este instituția responsabilă să verifice, printre altele, și marfa care ajunge în piețe. Potrivit unui calendar, în jur de 3% dintre producători ajung să fie verificați.

Vlad Gheorghe, președintele unei asociații de legumicultori: „În piețe nu controlează nimeni. Direcțiile agricole care ar trebui să verifice standardele de calitate nu vin”.

În supermarketuri, în schimb, marfa este mai atent verificată. Comercianții au condiții stricte în contractele pe care le încheie cu fermierii. Unele magazine au angajat inclusiv ingineri care merg prin solariile fermierilor înainte de recoltare.

Cristi Dumitrescu, agricultor: „Inginerul respectiv vine și preia o probă, o trimite la un laborator din Grecia. Dacă analizele sunt conforme, eu pot livra marfa, dacă nu, nu. Dacă magazinul are de suferit din cauza mea, că eu am livrat un produs neconform sau care pune în pericol sănătatea consumatorului, eu sunt pasibil de niște sancțiuni din partea lui pentru că îl strică imaginea din cauza mea”.

Reporter: Cât trebuie să plătiți dacă se întâmplă ceva?

Cristi Dumitrescu, agricultor: „Destul de mult. În jur de 10.000 de euro”.

De marfa care vine din importuri se ocupă Autoritatea Sanitar Veterinară care verifică documentaţia producătorilor şi ia aleator probe.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: