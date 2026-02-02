Reformații din Transilvania vor să se retragă din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate, despre care episcopul Vilmos Kolumban spune că promovează poziții ideologice față de care nu se mai pot identifica, scrie agenția Hirado.

Agenția și episcopul nu detaliază pozițiile ideologice cu pricina, dar din datele publice reiese că forul mondial al Bisericilor Reformate a adoptat în octombrie 2025 un document oficial prin care se angajează, printre altele, să combată homofobia, rasismul și discriminarea femeilor, susținând, în același timp, și dreptul sacru al femeilor la avort.

Episcopul reformat maghiar Vilmos Kolumbán nu este însă de acord cu aceste valori, motiv pentru care ”Eparhia Reformată din Ardeal ia în calcul posibilitatea de a se retrage din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate sau de a-şi suspenda calitatea de membru”.

Episcopul a vorbit sâmbătă la Pécs, cu prilejul anului comemorativ, proclamat cu ocazia aniversării a 450 de ani a Sinodului de la Hercegszőlős, despre faptul că documentele Adunării generale a Comunităţii Mondiale a Bisericilor Reformate promovează poziţii teologice cu care nu se pot identifica, motiv pentru care solicită revizuirea acestora, arată sursa citată.

”Trebuie să transmitem şi să reprezentăm o poziţie clară, biblică. O poziţie care, în ultimii 450 de ani, a păstrat identitatea reformată şi a conservat cultura pe care a reprezentat-o reformaţia maghiară în Bazinul Carpatic”, a explicat episcopul la Pécs, cu prilejul anului comemorativ proclamat cu ocazia celei de-a 450-a aniversări a Sinodului de la Hercegszőlős.

Kolumban: ”Reprezentăm o poziție teologică ce susține modelul tradițional de familie”

”Tocmai de aceea suntem interesaţi de comunicate care să întărească identitatea şi conştiinţa reformată şi reprezentăm o poziţie teologică ce susţine modelul tradiţional de familie, în sens biblic şi confesional, precum şi o viziune asupra vieţii şi o atitudine de apropiere şi atenţie faţă de realitatea cotidiană”, a adăugat Vilmos Kolumbán.

Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate este a treia cea mai mare comunitate creștină din lume, după Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, cu peste 100 de milioane de membri, din 108 țări.

Din raportările publice, reiese că, în octombrie 2025, ”Raportul de Mărturie Publică, aprobat de Consiliul General al Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate, a evidențiat obiectivele organizației: combaterea excluderii persoanelor LGBT din viața și conducerea bisericilor membre și încurajarea practicilor pastorale care consideră sacre drepturile femeilor la avort. Decizia 2 a aceluiași Consiliu a enumerat combaterea homofobiei, rasismului, sionismului creștin, sistemelor de caste, colonialismului și discriminării împotriva femeilor, precum și promovarea justiției climatice, ca obiective ale Comunității Mondiale a Bisericilor Reformate”.



