Potrivit poliţiştilor, suspecta a încercat să-şi ascundă fapta afirmând că furtul ar fi fost săvârşit de o soră geamănă, care ar fi venit să o viziteze în comuna Ghelari, însă acest aspect nu s-a confirmat în urma verificărilor efectuate în dosar.

„În urma verificărilor s-a constatat că femeia nu avea o soră geamănă. Din biserică au fost sustrase diverse produse de cult şi bani din cutia milei", a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niţu.

Incidentul a fost semnalat poliţiştilor de preotul din sat, acesta apreciind că furtul ar fi avut loc în perioada 2-27 ianuarie.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru furt.

