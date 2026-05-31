„În fiecare an, în ultima duminică din luna mai, sărbătorim Ziua Românilor de Pretutindeni, prilej de a ne celebra tradiţiile şi cultura oriunde ne-am afla în lume. Această zi specială ne aminteşte că a fi român nu înseamnă doar locul pe care îl numim «acasă», ci felul în care purtăm cu noi în suflet oriunde meleagurile natale, limba, memoria şi dorul de toţi cei dragi. Milioanele de români care trăiesc şi muncesc departe de casă poartă zi de zi cu ei identitatea şi valorile unui popor puternic, mândru şi rezilient", a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta a transmis „respect şi preţuire" celor care trăiesc în afara ţării: „Efortul vostru, sacrificiile şi reuşitele voastre sunt parte din povestea noastră comună"

„România vă simte aproape, indiferent de depărtare. La mulţi ani!", a mai transmis preşedintele.

La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis "tuturor românilor aflaţi peste hotare respectul şi recunoştinţa pentru modul în care păstrează vie legătura cu România".

„Prin ceea ce faceţi zi de zi, prin valorile pe care le transmiteţi copiilor voştri şi prin felul în care reprezentaţi ţara noastră, contribuiţi la imaginea şi puterea comunităţii româneşti din întreaga lume. Ştiu că drumul departe de casă vine adesea cu sacrificii şi încercări. Tocmai de aceea, România trebuie să rămână aproape de cetăţenii săi oriunde s-ar afla, să îi asculte şi să construiască punţi reale de sprijin şi colaborare", a declarat premierul interimar.

Acesta a mulţumit românilor din afara ţării pentru tot ceea ce fac şi pentru faptul că nu-şi uită niciodată rădăcinile.

„La mulţi ani tuturor românilor de pretutindeni", a urat premierul interimar.