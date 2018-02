O biserică reformată din Răscruci, monument istoric, mistuită de flăcări

Incendiu la Biserica Reformată din localitatea Răscruci, Județul Cluj, monument istoric în 1677.

Tavanul lăcășului de cult a fost cuprins de flăcări, marți dimineața, și până să intervină pompierii, a fost distrus. Cel mai probabil focul a pornit din cauza unui scurtcircuit.

Alarma s-a dat marți dimineața în jurul orei 9 și jumătate când preotul bisericii a văzut un fum gros și a chemat de urgență ajutoare.

Vajda Dezso, preot: „Am văzut că parcă aburește acoperișul. M-am gândit cum a fost frig șibate soarele pe el aburește și apoi am văzut că din ce în ce mai mult aburește. Am venit aici, în spate, m-am uitat și nu era nimic. Tot aburea. Foc nu am avut în biserica să se aprindă și când am deschis ușa la biserica era plin de fum.De la scurt circuit sută la sută."

Un localnic a urcat în podul bisericii și a încercat să stingă flăcările până când au ajuns pompierii.

Bărbat: „Cam o jumătate de metru era flacăra sus și n-am mai putut sta acolo înăuntru de fum. Că am dat cu două stingătoare cu spumă. Mi-au adus niște vecini 3 găleți cu apă, dar nu l-am putut localiza până au venit pompierii.”

Cel mai probabil focul a pornit de la un scurt circuit produs la instalația clopotelor electronice.

Femeie: "Aseară au vrut să tragă clopotele și nu aveau contact. Nu putea să tragă, așa că a tras manual și tanti care trage colopele a zis că parcă a simțit un miros, un miros mai mocnit mai ars, dar nu și-a dat seama."

Biserica reformată din Răscruci este monument istoric, vechi de peste 350 de ani.

Plutonier adjutant Vasile Pop Isu Cluj: "Detașamentul de Pompieri Cluj-Napoca a intervenit în localitatea Răscruci la biserica reformată pentru localizarea și stingerea unui incendiu produs la biserica cu trei autospeciale.”

Pompierii vor stabili exact cauza incendiului. Nimeni nu a fost rănit, iar biserica are asigurare.