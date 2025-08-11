Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

Un proces fără precedent se judecă la Iași. O femeie vrea să obțină în instanță dreptul de a deveni mamă prin fertilizare în vitro cu soțul său decedat.

Bărbatul în vârstă de 39 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier cu doar câteva zile înainte de implantarea embrionului conceput într-o clinică de specialitate.

După deces, clinica a refuzat să continue procedura, iar disputa a ajuns în fața magistraților. Familia bărbatului se opune implantării.

Cei doi soți au apelat la clinica de fertilizare in vitro după ani de încercări de a avea un copil și au obținut doi embrioni viabili. Primul a fost implantat, însă procedura nu a reușit.

Al doilea embrion a fost păstrat la congelator, pentru o nouă încercare programată în mai 2023. Cu doar câteva zile înainte, bărbatul în vârstă de 39 de ani a murit într-un accident rutier.

După doliu, femeia a cerut continuarea procedurii, însă clinica a refuzat, invocând clauza contractuală care oprește intervenția dacă unul dintre parteneri moare.

Oana Chiriță, avocata femeii: ”Clinica a fost foarte precaută și a refuzat continuarea procedurii în lipsa unei hotărâri judecătorești. Dacă nu se continuă fertilizarea, embrionul este supus procedurii de distrugere”.

Femeia, în vârstă - acum - de 39 de ani, s-a adresat justiției. „Cazul este unic până în prezent la nivelul instanțelor din țara noastră", au transmis reprezentanții Judecătoriei Iași.

Familia bărbatului decedat nu vrea ca văduva să aibă copil din cauza averii pe care vor să o împartă doar între ei

În fața judecătorilor, femeia a povestit cât de mult a încercat, împreună cu soțul, să aibă un copil. A cerut ca embrionul să îi fie implantat, iar la începutul acestei luni, magistrații i-au dat câștig de cauză, în primă instanță.

Judecătoria Iași:

”Admite acţiunea civilă. (...) Obligă pârâta (n.r. - clinica) să execute contractul privind realizarea procedurilor de reproducere umană asistată prin fertilizarea in vitro, în sensul de a proceda la embriotransfer”.

În proces au fost citați și părinții, precum și fratele bărbatului decedat. După moartea acestuia, familia își împărțise deja moștenirea. Bărbatul avea afaceri în agricultură, iar toate terenurile și utilajele erau pe numele lui. Rudele s-au opus cererii femeii.

Fratele bărbatului decedat: „Relația lor de familie era oarecum alterată, anterior decesului fratelui”.

Mihaela Buzoianu, avocata familiei bărbatului: ”Există și un interes material privind bunurile rămase de pe urma celui decedat”.

Reprezentanții clinicii spun că vor respecta decizia instanței și, dacă va rămâne definitivă, vor face tot posibilul ca procedura să reușească.

