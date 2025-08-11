Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

Stiri Sociale
11-08-2025 | 19:36
×
Codul embed a fost copiat

Un proces fără precedent se judecă la Iași. O femeie vrea să obțină în instanță dreptul de a deveni mamă prin fertilizare în vitro cu soțul său decedat.  

autor
Mariana Apostoaie,  Marius Grama

Bărbatul în vârstă de 39 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier cu doar câteva zile înainte de implantarea embrionului conceput într-o clinică de specialitate.

După deces, clinica a refuzat să continue procedura, iar disputa a ajuns în fața magistraților. Familia bărbatului se opune implantării.

Cei doi soți au apelat la clinica de fertilizare in vitro după ani de încercări de a avea un copil și au obținut doi embrioni viabili. Primul a fost implantat, însă procedura nu a reușit.

Al doilea embrion a fost păstrat la congelator, pentru o nouă încercare programată în mai 2023. Cu doar câteva zile înainte, bărbatul în vârstă de 39 de ani a murit într-un accident rutier.

Citește și
cancer de piele
Scandal medical în Europa. 67 de copii concepuți in vitro, expuși unui risc crescut de cancer din cauza tatălui lor

După doliu, femeia a cerut continuarea procedurii, însă clinica a refuzat, invocând clauza contractuală care oprește intervenția dacă unul dintre parteneri moare.

Oana Chiriță, avocata femeii: ”Clinica a fost foarte precaută și a refuzat continuarea procedurii în lipsa unei hotărâri judecătorești. Dacă nu se continuă fertilizarea, embrionul este supus procedurii de distrugere”.

Femeia, în vârstă - acum - de 39 de ani, s-a adresat justiției. „Cazul este unic până în prezent la nivelul instanțelor din țara noastră", au transmis reprezentanții Judecătoriei Iași.

Familia bărbatului decedat nu vrea ca văduva să aibă copil din cauza averii pe care vor să o împartă doar între ei

În fața judecătorilor, femeia a povestit cât de mult a încercat, împreună cu soțul, să aibă un copil. A cerut ca embrionul să îi fie implantat, iar la începutul acestei luni, magistrații i-au dat câștig de cauză, în primă instanță.

Judecătoria Iași:

Admite acţiunea civilă. (...) Obligă pârâta (n.r. - clinica) să execute contractul privind realizarea procedurilor de reproducere umană asistată prin fertilizarea in vitro, în sensul de a proceda la embriotransfer”.

În proces au fost citați și părinții, precum și fratele bărbatului decedat. După moartea acestuia, familia își împărțise deja moștenirea. Bărbatul avea afaceri în agricultură, iar toate terenurile și utilajele erau pe numele lui. Rudele s-au opus cererii femeii.

Fratele bărbatului decedat: „Relația lor de familie era oarecum alterată, anterior decesului fratelui”.

Mihaela Buzoianu, avocata familiei bărbatului: ”Există și un interes material privind bunurile rămase de pe urma celui decedat”.

Reprezentanții clinicii spun că vor respecta decizia instanței și, dacă va rămâne definitivă, vor face tot posibilul ca procedura să reușească.

Premieră în medicina britanică. Opt bebeluși s-au născut sănătoși printr-o tehnică revoluționară cu ADN de la trei persoane

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, proces, sot, familie, fertilizare in vitro, decedat, impotriva,

Dată publicare: 11-08-2025 19:23

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Fertilizare in vitro, analize, testări și tratamente anti-cancer aprobate de CGMB. Contribuția financiară a bucureștenilor
Stiri Sanatate
Fertilizare in vitro, analize, testări și tratamente anti-cancer aprobate de CGMB. Contribuția financiară a bucureștenilor

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat miercuri patru proiecte medicale de anvergură, cu o contribuție de 40 de milioane de lei din partea autorității locale.

Scandal medical în Europa. 67 de copii concepuți in vitro, expuși unui risc crescut de cancer din cauza tatălui lor
Stiri externe
Scandal medical în Europa. 67 de copii concepuți in vitro, expuși unui risc crescut de cancer din cauza tatălui lor

67 de copii concepuţi in vitro între anii 2008 şi 2017 folosind sperma provenită de la un donator danez au un risc enorm de a face cancer în cursul vieții.

Înfrângere pentru Giorgia Meloni: Ambele femei din cuplurile de acelaşi sex obţin statutul legal de părinţi în Italia
Stiri externe
Înfrângere pentru Giorgia Meloni: Ambele femei din cuplurile de acelaşi sex obţin statutul legal de părinţi în Italia

Curtea Constituţională a Italiei a decis joi că ambele femei din cuplurile de acelaşi sex care recurg la fertilizarea in vitro în străinătate pot fi recunoscute ca părinţi, deşi doar una din ele este mama biologică a copilului, transmite Reuters.

Soția unui actor, însărcinată la vârsta de 58 de ani. A vrut o surioară pentru fetița născută când avea 52 de ani
Stiri Mondene
Soția unui actor, însărcinată la vârsta de 58 de ani. A vrut o surioară pentru fetița născută când avea 52 de ani

Sarcina unei femei în vârstă de 58 de ani din Hong Kong, prin fertilizare in vitro (FIV), dă speranţe pentru femeile în vârstă care doresc să aibă copii, dar a stârnit şi îngrijorări cu privire la riscurile naşterii la vârste înaintate.

 

Peste 10.000 de cupluri sau femei singure vor putea beneficia de 15.000 de lei pentru fertilizare in vitro
Stiri Sociale
Peste 10.000 de cupluri sau femei singure vor putea beneficia de 15.000 de lei pentru fertilizare in vitro

Din vară, 10.000 de cupluri sau femei singure care vor să apeleze la procedurile de fertilizare in vitro vor primi 15.000 de lei, a anunțat joi Executivul.

Recomandări
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12