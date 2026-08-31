Orașul Brașov ar urma să fie prima localitate din România în care se vor instala lifturi și la blocurile vechi cu 3 sau 4 etaje, după ce consiliul local a aprobat ghidul de aplicare a programului național ”Lift pentru Viață”. Azi, peste 3,8 milioane de români, bătrâni sau cu dizabilități, sunt practic prizonieri în propriile case, la etajele superioare ale blocurilor construite acum peste 50 de ani, fără lift, informează Agerpres.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a salutat, luni, adoptarea de către Consiliul Local (CL) Braşov a unei hotărâri prin care este aprobat ghidul de aplicare a Legii nr. 153/2026 privind programul naţional "Lift pentru Viaţă", Braşovul fiind primul oraş din România care face acest demers.

Potrivit acestuia, programul vine în sprijinul persoanelor care locuiesc în blocurile fără ascensor, în special al persoanelor vârstnice, al celor cu dizabilităţi locomotorii şi familiilor cu copii mici.

"Salut faptul că Braşovul este primul oraş din România care emite o hotărâre de consiliu local prin care se aprobă un ghid de aplicare a Legii nr. 153/2026 privind aprobarea programului naţional 'Lift pentru Viaţă'. Sper ca acest exemplu să fie sursa de inspiraţie şi pentru multe alte autorităţi locale", a scris Cazanciuc într-o postare pe Facebook.

Acesta şi-a exprimat convingerea că nu va trece prea mult timp până la instalarea unui Guvern legitim care să adopte normele de aplicare a Legii "Lift pentru Viaţă", venind astfel în sprijinul administraţiilor locale şi asociaţiilor de proprietari din toată ţara pentru a accesa fondurile necesare construirii de lifturi.

3,5 milioane de români ci probleme locuiesc în peste 80.000 de blocuri vechi fără lift

Într-o postare anterioară pe aceeaşi reţea de socializare, senatorul social-democrat menţiona că aproximativ 3,5 milioane de români locuiesc în cele peste 80.000 de blocuri de trei şi patru etaje construite fără lift.

"Acum, avem un cadru legal care le permite autorităţilor locale să-i ajute pe cei 3,5 milioane de români să scape de restricţiile la o viaţă normală pe care le îndură de zeci de ani, fiind prizonieri în propriile case din cele peste 80.000 de blocuri de 3 şi 4 etaje, construite fără lift, în întreaga ţară. Rămâne ca viitorul Guvern legitim, învestit cu puteri depline, să elaboreze normele de aplicare, pentru ca proiectele de construire a lifturilor să poată fi concepute şi derulate. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va concepe mecanismul de finanţare a proiectului-pilot, iar Ministerul Dezvoltării, normele metodologice privind mecanismele de iniţiere, derulare, implementare, acordare a finanţării şi monitorizare a programului naţional. Până atunci, primarii din toată ţara pot inventaria toate blocurile din comunităţile pe care le administrează, care se încadrează în prevederile legii. Şi recomand ca, acolo unde nu există, să fie înfiinţate asociaţii de proprietari pentru ca acestea să poată depune solicitări şi să beneficieze de facilităţile prevăzute în lege", a scris Cazanciuc.

Acesta a precizat că finanţarea va putea fi asigurată din fonduri europene, de la bugetul de stat, din bugetele locale, dar şi din donaţii sau sponsorizări.

"La Bruxelles, sunt semnale puternice de susţinere a acestui program naţional şi de identificare a soluţiilor de finanţare în viitorul exerciţiu bugetar european 2028-2034. Site-ul www.liftpentruviata.ro va fi disponibil in scurt timp şi va oferi informaţii utile derulării proiectului", a menţionat senatorul PSD.