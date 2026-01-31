Proiect: Instalarea de lifturi la blocurile cu 4 etaje. ”Scările devin o barieră pentru o viață normală a vârstnicilor”

Stiri Politice
Un deputat PSD promovează un proiect de lege pentru instalarea de lifturi și la blocurile cu 4 etaje. Parlamentarul arată că vârstnicii care locuiesc la etajul 4 ajung pur și simplu izolați, pentru că nu se mai pot deplasa. 

autor
Cristian Anton

Deputata PSD Diana Tuşa cere ca proiectul pentru instalarea de lifturi la blocurile cu patru etaje să fie inclus la finanţare în bugetul de anul acesta, deoarece ar fi de un real folos persoanelor care din cauza vârstei sau a problemelor de sănătate se deplasează cu mare greutate pe scări.

"Astăzi, în şedinţa PSD Bucureşti am discutat despre necesitatea ca bugetul Ministerului Dezvoltării pentru anul 2026 să includă şi finanţarea Proiectul Pilot al Programului #LIFTpentruVIATA. Când eşti tânăr poate fi cool să stai la ultimele etaje ale unui bloc de 4 etaje. Mai târziu, scările devin o barieră pentru o viaţă normală. În România existau, până în anul 2021, aproximativ 88.000 de blocuri de 3 şi 4 etaje. Majoritatea, construite înainte de '89 sau în anii imediat următori, nu sunt prevăzute cu lift. Aceste imobile sunt locuite de circa 3,8 milioane de persoane, iar multe dintre ele, din cauza vârstei sau a problemelor de sănătate, trăiesc izolate în apartamentele situate la etajele superioare", afirmă Diana Tuşa, sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Proiect pilot: câte 2 lifturi la blocuri de 3-4 etaje în fiecare județ

Deputata PSD pledează pentru redarea mobilităţii şi, totodată, a demnităţii acestor persoane prin adoptarea rapidă a proiectului de lege aflat în dezbaterea Parlamentului.

Totodată, este necesară asigurarea finanţării, prin bugetul pentru 2026 al Ministerului Dezvoltării, a Proiectului Pilot care prevedere construcţia a câte 2 lifturi la blocurile de 3-4 etaje în fiecare judeţ al ţării.

De asemenea, acest Proiect Pilot poate fi utilizat pentru obţinerea unei linii dedicate de finanţare, prin fonduri europene, în următorul exerciţiu financiar, fie prin Fondul Social European Plus (FSE+) - componenta pentru coeziune şi incluziune socială, fie prin programele regionale - axele dedicate infrastructurii comunitare.

Diana Tuşa subliniază că soluţia tehnică este simplă şi vizează amplasarea liftului în exterior, pe peretele clădirii. Potrivit deputatei PSD, astfel de exemple se regăsesc în Germania, Austria sau Franţa, dar şi la Bucureşti unde un astfel de proiect a fost implementat de către mediul privat în cartierul Pajura.

Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect

