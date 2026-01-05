Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect

Stiri actuale
05-01-2026 | 20:03
Cine stă într-un bloc de trei-patru etaje construit în perioada comunistă ar putea urca până-n fața ușii cu liftul.

autor
Constantin Toma

Mai mulți parlamentari PSD propun montarea de ascensoare pe fațada blocurilor ca să vină în sprijinul celor cărora le este greu să urce scările. Potrivit inițiatorilor costurile ar urma să fie acoperite din bani europeni. Experții în construcții au, însă, anumite rezerve în privință proiectului.

Corespondent PRO TV: „Astfel de lifturi exterioare ar urma să fie montate pe fațadele blocurilor de trei sau patru etaje, construite înainte de anul 1990. Costul pentru un singur ascensor ar putea ajunge chiar și la 30.000 de euro, iar suma s-ar putea dubla odată cu cheltuielile pentru montarea acestuia”.

Costurile acoperite din bani europeni

Ideea le-a venit unor parlamentari PSD, care au depus un proiect de lege, conform căruia statul ar urma să construiască ascensoarele prin Programul „Lift pentru Viață". Costurile ar urma să fie acoperite din bani europeni.

Robert Cazanciuc, senator PSD: „Mersul la piață, mersul la magazin, mersul la doctor este un adevărat calvar. Sunt oameni care din păcate nu ies cu lunile sau cu anii din aceste blocuri, pentru că nu pot coborî. Să urci patru etaje cu proviziile nu este ușor, România este pe ultimul loc în Europa la numărul de lifturi în funcțiune, 55.000. Mi-a trimis un medic un mesaj la un moment dat o situație în care pompierii au trebuit să vină să scoată de la etajul 4 cu o scară telescopică o persoană care nu putea fi deplasată altfel”.

Planul nu ar fi fiabil

Dacă proiectul devine lege, ar beneficia de el aproape 4 milioane de români, în special vârstnici sau cu dizabilități, care locuiesc în cele aproximativ 90.000 de blocuri ridicate înainte de Revoluție. Unii experți din domeniul construcțiilor nu cred că planul este chiar fiabil.

Matei Sumbasacu, inginer structurist: „Fizica însăși stă în calea acestei inițiative, de fapt geometria, pentru că în jurul blocurilor care ar fi clădirile benficiare ale acestui program nu există spațiu fizic pentru instalarea de lifturi. Sunt foart puține blocuri în orașele noastre care să aibă o curte în jurul lor. Vorbim de clădiri care structural nu sunt pregătite să țină un cutremur, pentru care ne pregătim. Este cumva ilogic să intervi pe acele blocuri”.

În termen de 6 luni, de la intrarea în vigoare a legii, autorităţile locale vor fi nevoite să facă inventarul tuturor clădirilor care nu dispun de lifturi. În primă fază, va exista un proiect pilot, în care vor fi incluse 100 de blocuri din țară, cel puțin unul din fiecare județ.

China, Japonia, Spania, Franța și Italia s-au instalat deja astfel de ascensoare. Deocamdată proiectul nostru se află în primă cameră, la Senat.

Sursa: Pro TV

Etichete: batrani, lift, blocuri,

Dată publicare: 05-01-2026 20:03

