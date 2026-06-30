Măsura se va aplica în blocurile vechi de patru etaje, construite în perioada comunistă. Specialiștii atrag, însă, atenția că nu toate clădirile pot suporta un lift.

„Până acum a fost bine, având în vedere că eram mai tânăr. Acum, cred că într-adevăr se impune să am un sprijin mecanic sau electromecanic ca să pot urca sau coborî. În principiu, sunt de acord, dar să vedem cu ce bani se face” spune un locuitor.

În multe blocuri, oamenii s-au obișnuit să urce pe scări, deși uneori le este greu cu bagaje și cumpărături.

Aproximativ 3,8 milioane de români, din aproape 90.000 de blocuri, ar urma să aibă un lift atașat blocului care să le ușureze drumul până în propria casă.

Ministerul Dezvoltării, prin autoritățile locale, trebuie să monteze ascensoare exterioare pe fațada clădirilor, acolo unde acest lucru este posibil.

Sunt vizate blocurile de patru etaje, ridicate înainte de Revoluție. Imobilele trebuie să îndeplinească două condiții esențiale: să fie stabile din punct de vedere structural și să aibă suficient spațiu în jur.

Matei Sumbasacu, inginer structurist: „Blocul trebuie să aibă efectiv spațiul necesar în jur. Dacă ne uităm la blocul din spate, el are această curte în față și, în teorie, s-ar putea monta o structură la fațada blocului și ar fi conectată cu spațiile comune, deci cu holul blocului, și aici ar putea să fie instalat liftul – evident, în urma unei expertize tehnice. Dacă holul blocului este înconjurat de apartamente – nu avem ferestre pe hol – este imposibil să montăm un astfel de lift, pentru că accesul în lift s-ar face prin apartamentul unui vecin și nu de pe hol.”

Din program vor fi excluse clădirile monument istoric, cele aflate în curs de clasare, dar și imobilele încadrate în clasele de risc seismic I și II. Excepție fac blocurile care sunt deja incluse în programe de consolidare seismică.

Robert Cazanciuc, inițiatorul legii: „Șansele noastre de a lua cel puțin un miliard de euro sunt extrem de mari. Această problemă a blocurilor vechi nu este doar în România, ci în toată Europa de Est.”

Programul va începe cu o etapă-pilot, care prevede montarea unui număr de 100 de lifturi. Costul unui lift exterior ajunge la aproximativ 50.000 de euro pentru fiecare scară de bloc.