De când nu a mai fost făcută revizia lifturilor de la Arena Națională. Ce au surprins reporterii PRO TV aflați pe stadion

Arena Națională, cel mai mare stadion din România care are o capacitate de peste 55.000 de locuri, neglijată.

De când nu a mai fost făcută revizia lifturilor de la Arena Națională. Ce au surprins reporterii PRO TV aflați pe stadion



Reporterii PRO TV aflați la partida din turul doi preliminar Conference League, dintre FCSB și Saburtalo, au surprins detalii incredibile la Arena Națională. Revizia lifturilor ar fi trebuit să fie făcută în mai 2022, iar aerul condiționat funcționează în trei loje din 23.



Sport.ro



Stadionul care a costat peste 330 de milioane de euro, inaugurat în septembrie 2011, găzduiește numeroase evenimente organizate în țara noastră, dar și meciuri din competițiile interne și europene, conform Sport.ro.

Arena Națională este și stadionul pe care FCSB evoluează pe teren propriu, atunci când nu sunt organizate alte evenimente.

Meciul retur dintre echipele FCSB și Saburtalo Tbilisi, din turul doi preliminar al Conference League, se dispută, joi seară, pe Arena Națională din București. În tur, „roș-albaștrii” au pierdut cu 1-0 partida disputată în Georgia.

Este primul meci al antrenorului Nicolae Dică, după revenirea la FCSB. Acesta a declarat că a avut doar două zile pentru pregătirea meciului.

„Am doar două zile la dispoziție pentru a antrena echipa, dar este normal să gândim că trebuie să mergem mai departe în Europa. Avem un meci foarte greu, cu o echipă bună, dar trebuie să intrăm cu gândul că putem să ne calificăm mai departe. Trebuie să fim o echipă, jucătorii trebuie să înțeleagă că am nevoie de un grup. Un jucător poate să-mi câștige 2-3 meciuri, dar pentru a câștiga campionatul și a merge în grupe trebuie să fim o echipă. La cele două antrenamente am lucrat tactic foarte mult, și ofensiv și defensiv. Am încercat să umblu la moralul lor. Trebuie să aibă încredere în ei, fiindcă au valoare. Trebuie să-și depășească nivelul de anul trecut. Asta le cer, asta îmi doresc de la ei”, a spus Nicolae Dică, citat de Sport.ro.

Ce spunea Gigi Becali despre echipa lui Dică de la FCSB



„Eu mizez pe ce spun unii antrenori, mai ales pe Dică, care are niște idei sau hotărâri geniale câteodată. El mi-a spus că îi place de Ianis și că va juca cu el atacant, chiar atunci când era și Tănase la echipă.

Plus de asta, chestiunea asta cu Tavi Popescu, în spatele vârfului. Da, va juca cu doi mijlocași centrali, așa a și zis. Da, Olaru va fi unul, apoi o să-și aleagă (n.r - între Șut și Edjouma). L-am întrebat, a zis că nu știe deocamdată, dar va vedea la antrenament", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Meciul FCSB - Saburtalo din Conference League, se vede LIVE pe Pro TV și VOYO

Meciul de joi, 28 iulie, dintre FCSB și Saburtalo din manșa secundă a turului II preliminar din Conference League, e transmis în direct de PRO TV și VOYO, de la ora 20:30.



Sursa: Sport.ro Etichete: , , , , , , Dată publicare: 28-07-2022 22:00