Astfel, cererea a fost depusă de Asociaţia de Transport, în parteneriat cu municipalitatea braşoveană şi ceilalţi parteneri instituţionali în proiect, fiind cea mai mare investiţie cu fonduri europene nerambursabile de până acum din judeţ.

"Această reţea de trenuri metropolitane este o investiţie majoră în municipiul şi judeţul Braşov, fiind cel mai mare proiect de finanţare europeană nerambursabilă din judeţul nostru de până acum. Din totalul de 238 de milioane de euro, 70 de milioane de euro sunt pentru achiziţia de trenuri pe baterii. Alte 30 de milioane sunt pentru calea ferată ce urmează a fi construită, iar 31 de milioane sunt pentru pasaje supraterane - în zona Bartolomeu, de exemplu, strada Institutului cu DN1 la ieşire spre Ghimbav - şi alte asemenea elemente de infrastructură, restul de bani fiind pentru intervenţii în interiorul cartierelor din municipiul Braşov care sunt tranzitate de către acest traseu. Este un proiect pe care îl facem împreună cu Consiliul Judeţean şi are o cofinanţare de 2% din partea municipiului Braşov şi a Consiliului Judeţean", a precizat primarul George Scripcaru.

Trenul metropolitan va lega orașul Brașov de localitățile învecinate și aeroport

Investiţia va conecta municipiul Braşov cu localităţile din zona metropolitană, principalele zone industriale şi Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav, printr-un sistem de transport public feroviar modern, integrat şi cu emisii reduse.

Ea presupune realizarea unui număr de trei magistrale diametrale, inclusiv un racord feroviar nou de aproximativ 4,3 kilometri către zona industrială şi Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav, 24 de puncte de oprire - 10 noi şi 14 modernizate, 9 parcări, şi achiziţia a 7 trenuri cu propulsie electrică alimentate de baterii.

Conform proiectului, este estimat un trafic de peste 7.500 de pasageri pe zi până în 2030, se mai arată în informarea transmisă de Primăria Braşov.