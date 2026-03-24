Aflată chiar lângă Biserica Neagră, cantina a fost gândită, în primul rând, pentru cei 1.300 de elevi ai Colegiului „Johannes Honterus” din Brașov. Dar rămâne deschisă și după ore, așa că oricine poate intra să ia masa, la un preț accesibil – care i-a atras și pe turiști. O ciorbă și un fel principal costă 34,5 lei.

Bărbat: „Am zis hai să fac un pic de mișcare și am mers pe jos și am zis hai să intru și aici să mănânc ceva. Este o locație ideală pentru că este o zonă turistică, e în centru.”

Turistă: „Ca turist, caut locuri ieftine, mai ales pentru că am un buget limitat. Urmează să vizitez biserica acum, așa că după aceea căutăm un loc de prânz, deci s-ar putea să merg acolo cu prietenul meu.”

Frank-Thomas Ziegler, reprezentantul Bisericii Negre: „Astfel de prețuri sunt mai rare în centrul orașului. Cred că aici avem un punct de referință pentru publicul larg.”

Radu Chivărean, directorul Colegiului Național „Johannes Honterus” din Brașov: „Nefiind în interiorul clădirilor școlii noastre, poate deservi și alte categorii de clienți, cum ar fi grupuri care vizitează Biserica Neagră sau turiști sau brașoveni care doresc să ia masa aici.”

Singurul dezavantaj, pentru vizitatori, este că desertul nu e inclus în meniu. Regula a fost gândită pentru a-i descuraja pe elevi să consume zahăr. Așadar, cei care au poftă de ceva dulce trebuie să plătească separat.

Georgiana Dinu, reprezentantul cantinei: „Dacă un copil a venit să-și ia o prăjiturică, a doua oară dacă vine în pauza următoare nu va mai primi încă o prăjiturică. Suntem atenți pentru că e important să-i educăm să mănânce sănătos.”

Cantina funcționează doar în cursul săptămânii, de dimineața până seara. Dar rămâne deschisă în timpul vacanțelor școlare.