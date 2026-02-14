Am fi avut numai 10 pe linie dacă ni s-ar fi predat așa istoria. Care este avantajul de a vedea lumea de altădată prin acești ochelari?

”În general, ochelarii de VR nu doar îți spun o poveste. Ei îți și arată și te fac să te simți de parcă ai fi în acea poveste și parcă ai fi participat în astfel de activități”, explică Nicoleta Ciubotaru.

”Am avut o colaborare foarte bună și, iată, am prezentat din documentele istorice viața așa cum era acum 500- 600 de ani în Brașov”, spune și Ovidiu Savu.

