Mai mulți părinți cer îndepărtarea de la catedră a unui profesor, acuzat anul trecut de un elev de 15 ani că i-ar fi trimis mesaje indecente si chiar o fotografie cu un conținut pornografic explicit.

Anchetatorii confirmă că fac cercetări în acel caz dar, deocamdată, spun ei, profesorul nu este inculpat în dosarul respectiv, de racolare a minorilor in scopuri sexuale.

Supărarea părinților a apărut când au aflat că noul profesor de engleză ar fi vizat de acuzații grave. Un elev a susținut că bărbatul i-ar fi trimis mesaje indecente și chiar l-ar fi chemat la o întâlnire. Băiatul s-a dus însoțit de un adult.

Ancheta penală a început în octombrie 2025.

Larisa Cornaciu, purtătorul de cuvânt al Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov: „Bărbatul i-a trimis minorului o fotografie cu o parte intimă a corpului, solicitându-i persoanei vătămate să procedeze în aceeași manieră, însă minorul nu a dat curs cererii”.

Despre anchetă au aflat însă părinții noilor elevi ai profesorului. Aceștia sunt revoltați și cer îndepărtarea cadrului didactic.

Străbunica unui elev: „Până dosarul se va lamuri și va ieși că e nevinovat, eu zic să stea departe de copii”.

Oana Nistor, mama unui elev: „Părinții sunt foarte revoltați! Atâta timp cât există suspiciunea, clar n-ar trebui sa fie lângă copii”.

Un articol din Legea Educației spune că un cadru didactic asupra căruia planează astfel de suspiciuni poate fi suspendat de la catedră pe durata cercetărilor penale. Dar, măsura nu poate fi luata in acest caz, pentru că profesorul nu este deocamdată inculpat.

Valentin Bucur, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Brașov: „Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar dar in rem, cercetând fapta. Deci cadrul nostru didactic nu are nicio calitate în dosarul despre care vorbim”.

Pentru a-i liniști pe părinți, consiliul de administrație al școlii a decis ca profesorul să fie supravegheat permanent, inclusiv la cursuri.

Manuela Piroska, directoarea școlii: „Domnul profesor a fost de acord cu toate deciziile pe care consiliul de administrație le-a luat. Și anume: domnul profesor să nu intre în unitate nesupravegheat, la clasă nu intră neînsoțit, în pauze nu stă neînsoțit”.

Contactat prin intermediul conducerii scolii, profesorul a transmis ca nu dorește sa formuleze un punct de vedere. Potrivit informațiilor oferite de inspectoratul școlar Brașov, bărbatul de 31 de ani a luat cea mai mare nota din județ la concursul de titularizare: 9:50.