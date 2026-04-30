Bolojan a anunţat că vor face luni publice toate datele legate de stadiul de absorbţie a fondurilor europene, pe fiecare minister în parte.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, după şedinţa de guvern, că al doilea punct de pe ordinea de zi ţine de absorbţia de fonduri europene.

„Cea mai importantă problemă în aceste zile şi în perioada următoare, pentru Guvernul României, este absorbţia fondurilor europene din programul PNRR, întrucât e nevoie să finalizăm această procedură, până la finalul lunii august. Am avut în aceste zile întâlniri la toate ministerele, în aşa fel încât să evaluăm situaţia reală la zi şi vom face luni publice toate datele legate de stadiul de absorbţie a fondurilor europene pe fiecare minister în parte, ca să se ştie exact unde suntem în momentul de faţă”, a subliniat şeful Executivului.

El a mai arătat că a discutat toate problemele care ţin de rezolvarea jaloanelor, de îndeplinirea condiţiilor, în aşa fel încât să nu pierdem banii europeni, cel puţin din componenta de grant.

Premierul a anunţat că Guvernul a analizat două proiecte, în primă lectură, propuse de către Ministerul de Finanţe, care urmăresc să creeze două mecanisme suplimentare pentru a uşura absorbţia fondurilor europene.

„Primul proiect de ordonanţă este legat de un mecanism de finanţare care va permite ca plăţile să se facă imediat către beneficiari printr-un mecanism pus la dispoziţie de către Ministerul de Finanţe, beneficiarii îşi încasează imediat sumele, iar închiderea acestor plăţi prin ministerele care sunt responsabile de absorbţia de fonduri europene se va face spre Ministerul de Finanţe, după parcurgerea procedurilor normale, pentru că astăzi, aceste proceduri sunt lente, sunt mult întârziate şi ministeriile, sau datorită unei capacităţi administrative scăzute sau unei complexităţi a acestor decontări, nu reuşesc să facă decontările într-o formulă operative”, a explicat premierul.

El menţionat că al doilea mecanism este cel de a acorda împrumuturi pentru ca, în situaţiile în care autorităţile locale au cheltuieli neeligibile de acoperit pe care sau din lipsa capacităţii financiare sau din atingerea pragului de împrumuturi nu le mai pot contracta de pe pieţele private, să poată să facă acest lucru prin Trezorerie.

„Vom pune la dispoziţie 2 miliarde de lei pentru ca autorităţile locale să-şi poată cofinanţa aceste cheltuieli, în aşa fel încât proiectele să se poată finaliza până la sfârşitul lunii august”, a mai spus Bolojan, arătând că cele două ordonanţe urmează să fie adoptate luni în şedinţa de guvern