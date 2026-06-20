O cercetare recentă arată că Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța sunt, de multă vreme, în fața Capitalei. Autorii studiului au luat în calcul oportunitățile de angajare, de petrecere a timpului liber, dar și mobilitatea urbană și serviciile de sănătate.

Pe o scară de la 1 la 10, Brașovul a obținut cel mai mare scor.

Indexul Atractivității Urbane reflectă intenția oamenilor de a trăi într-un anumit oraș în funcție de calitatea vieții, așa cum o percep ei.

Elena Drăgan trăiește de 11 ani în Spania, dar, dacă ar trebui să se întoarcă în țară, ar alege fără ezitare orașul de sub Tâmpa.

În schimb, Miruna, care stă deja de un an în Brașov, și-ar dori ceva în plus: „E foarte frumos orașul. Viața de zi să zic așa e ok, sunt atâtea terase, viață de noapte nu prea e în Brașov.”

Ce îi atrage pe oameni

Pe locul doi în top se află Cluj-Napoca, dar surpriza este Constanța, care a prins podiumul, alături de Timișoara, după ce a urcat trei poziții față de clasamentul de anul trecut. Ce o face atractivă?

Femeie: Sunt venită în Constanța de 5 ani de zile și cred că partea de mare ne avantajează, cu plaja, cu terasele, cu da, ai unde să ieși. Nu te plictisești niciodată.

Felix Tătaru, președintele Institutului pentru Orașe Vizionare: Ni se confirmă faptul că vibrația rămâne cel mai important lucru, respectiv petrecerea timpului liber, sportul, mișcarea, cultura. Sunt lucruri esențiale pentru oameni.

Există însă și minusuri, mărturisesc localnicii.

Bărbat: Din păcate nu prea avem gospodari și se vede la tot pasul. Ne place Constanța, iubim Constanța și o suportăm așa cum e.

Printre cele mai atractive municipii reședință de județ sunt și orașe mai mici. De pildă, Alba Iulia, care e pe locul 9, deși abia depășește 70 de mii de locuitori.

Localnic: Este un oraș mult mai liniștit, mai calm față de restul orașelor din jur și probabil și costurile de locuire sunt mai scăzute.

Motivul ascensiunii orașelor mici este explicat de faptul că oferă un raport bun între costuri și confort urban, spun autorii cercetării realizate de Institutul pentru Orașe Vizionare.