De asemenea, cei doi studenţi din dosar vor fi anchetaţi sub control judiciar. Decizia instanţei este definitivă, relatează News.ro.

Curtea de Apel Constanţa a decis, marţi, să respingă ca nefondată cererea Ralucăi Talpeş şi a lui Omeroglu Batuhan, asistenţi universitari la Facultatea de Medicină a Universităţii Ovidius, de înlocuire a arestului preventiv cu o altă măsură. Totodată, instanţa a mai stabilit ca studentele cercetate în acelaşi dosar să rămână sub control judiciar, aşa cum hotărâse Tribunalul Constanţa.

Decizia magistraţilor este definitivă.

Procurorii DNA au făcut 26 de percheziţii în municipiul şi în judeţul Constanţa, la domiciliile unor persoane fizice, cabinete medicale, la sediul unei unităţi de învăţământ superior şi la sediul unei unităţi medicale, împrejurare în care au fost identificate şi ridicate diferite sume de bani care nu au putut fi justificate.

Anchetatorii au subliniat că dosarul penal are ca obiect presupusa fraudare, prin infracţiuni de corupţie, a unor examene de promovare susţinute de studenţii Facultăţii de Medicină, catedra Anatomie, din cadrul Universităţii Ovidius din municipiul Constanţa, în anul universitar 2026.

"În perioada mai - septembrie 2026, în calitate de asistent universitar la catedra de anatomie din cadrul Facultăţii de Medicină, Universitatea Ovidius Constanţa, cu atribuţii în evaluarea şi notarea studenţilor la această disciplină şi totodată membru într-una dintre comisiile de examinare constituite la nivelul acestei catedre, inculpata Talpeş Raluca ar fi pretins şi primit, în repetate rânduri, prin intermediul celorlalţi trei inculpaţi, sume de bani cu titlu de mită, de la studenţii înscrişi la cele două sesiuni de restanţe la disciplina anatomie, desfăşurate în perioadele 06-12 iulie 2026 şi 01-06 septembrie 2026, în scopul urmărit şi obţinut al promovării frauduloase a colocviilor/ examenelor restante la disciplina de anatomie", au afirmat procurorii DNA.

Ei au adăugat că în aceeaşi perioadă, cei trei intermediari, asistentul universitar Omeroglu Batuhan şi cele două studente, "ar fi ajutat la identificarea studenţilor interesaţi, în număr de cel puţin 15 în acest moment, precum şi la colectarea sumelor de bani de la aceştia, asigurându-i de promovarea restanţelor cu condiţia remiterii sumelor respective examinatorilor, printre care inculpata Talpeş Raluca".

Procurorii anticorupţie au mai afirmat că sumele pretinse studenţilor, respectiv remise de aceştia ar fi variat între 600 euro (pentru colocviu) şi 2.500 euro (pentru examen) per student - valoarea totală a foloaselor astfel obţinute fiind stabilită până în prezent la peste 37.100 euro - din care fiecare intermediar şi-ar fi păstrat un comision variabil, pentru fiecare act de înlesnire, iar diferenţa ar fi primit-o cadrul didactic examinator, respectiv Raluca Talpeş.

Cele patru persoane au fost prezentate Tribunalului Constanţa pe data de 5 septembrie cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Instanţa a luat această măsură doar în cazul celor doi asistenţi universitari, ceke două studente fiind cercetate sub control judiciar.

Potrivit avocaţilor, cele patru persoane au recunoscut faptele de care sunt acuzate.