Reacție dură a Moscovei după intenția Finlandei de a extinde „umbrela nucleară” a lui Macron. „Inițiativă imprudentă”

Moscova a reacționat dur marți după ce Finlanda a decis să se alăture inițiativei de „descurajare nucleară avansată” propusă de Franța aliaților săi europeni.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat demersul drept o mișcare imprudentă care generează riscuri directe pentru securitatea Rusiei, relatează AFP, preluată de Agerpres.

În cadrul conferinței sale săptămânale de presă, oficialul rus a transmis un mesaj clar și tăios la adresa Parisului și a noilor săi parteneri:

„Noi calificăm această iniţiativă franceză drept imprudentă, ca să ne exprimăm cu blândeţe şi multă diplomaţie. Desigur, aceasta creează riscuri pentru noi”, a afirmat Zaharova.

Cunoscută pentru retorica sa antioccidentală, reprezentanta diplomației ruse a avertizat că instalarea unui dispozitiv nuclear francez mai aproape de frontierele Rusiei ar avea consecințe militare clare. Potrivit acesteia, o astfel de mișcare ar face ținta „mai uşor” de lovit pentru armata rusă în eventualitatea unui conflict. Zaharova a făcut referire la ceea ce a numit „mitul unei ameninţări ruse”, îndemnând țările occidentale „să arunce o privire lucidă asupra lumii şi să ia avertismentele noastre foarte în serios”.

Decizia de la Helsinki vine în contextul în care Finlanda, țară cu o graniță extinsă cu Rusia, a devenit al zecelea partener european care aderă la inițiativa lansată la începutul anului de președintele francez Emmanuel Macron. Conform unei declarații comune publicate luni, cele două state au convenit ca un grup de coordonare nucleară să fie creat în lunile următoare pentru a începe punerea în practică a acestei cooperări.

Mișcarea Finlandei pare să creeze un efect de domino în regiune. Estonia, o altă țară vecină cu Rusia, a anunțat luni că se află în discuții cu Parisul cu privire la o eventuală participare la același mecanism de securitate.

Franța și Regatul Unit rămân singurele state europene dotate cu armă atomică. Inițiativa privind descurajarea avansată își propune să asocieze alte state europene voluntare, în special prin organizarea de exerciții comune și consultări strategice. Cu toate acestea, arhitectura acordului prevede clar că nu va exista nicio partajare a deciziei finale, autoritatea supremă asupra arsenalului nuclear rămânând exclusiv în mâinile Parisului.

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