Pista, de peste 4 kilometri, a fost inaugurată acum 3 ani și a costat mai bine de 8 milioane de lei, bani din fonduri europene.

Acum, constructorul autostrăzii e responsabil pentru refacerea traseului, în paralel cu șantierul actual.

Adrian David, primarul orașului Avrig: ”Asta era pista și de aici, de undeva, din această zonă, se face sensul giratoriul deja. Aici nu mai există din această zonă. Pe o porțiune de un kilometru și un pic”.

Localnicii care vor să meargă cu bicicleta între Avrig și Mârșa sunt acum nevoiți să alterneze între bucăți de pistă și șosea, pentru că drumul special făcut pentru ei e afectat de lucrările pentru viitoarea autostradă Sibiu-Făgăraș.

”Se poate folosi, dar cu întreruperi, trebuie să te dai jos de pe bicicletă, e riscant, sunt mașini mari, e pericol, șoseaua e mizerabilă”.

Amenajată în 2023 și folosită intens de localnici, pista avea peste 4 kilometri. Acum, traseul e impracticabil pe mai bine de jumătate din această distanță. În unele locuri, pista a dispărut complet, iar în altele, este acoperită de noroi sau blocată.

CNAIR: ”Acolo sunt două proiecte finanțate prin fopnduri europene care s-au suprapus”

Autoritățile locale spun că proiectul autostrăzii nu a ținut cont de existența acestui drum destinat bicicliștilor. Ambele investiții sunt făcute cu bani din fonduri europene.

Adrian David: ”CNAIR-ul cunoaște situația, avem certitudinea că până la finalizare acestui obiectiv de autostradă și nodul rutier de aici, pista va fi relocată”.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: ”Acolo sunt două proiecte finanțate prin fonduri europene care s-au suprapus. Am discutat cu constructorul și cu autoritățile locale pentru a integra practic această pistă de bicicletă în proiectul autostrăzii, astfel încât să nici nu se intersecteze”.

Pista va fi refăcută și relocată în paralel cu lucrările la autostradă, iar costurile vor fi suportate de constructor, potrivit reprezentanților Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.