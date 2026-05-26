După Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Consiliul Superior al Magistraturii și reprezentanții mediului de afaceri, a venit rândul personalului medico-sanitar din Federația Sanitas să critice noua lege și - în plus - să anunțe și proteste în Piața Victoriei.

Potrivit unui comunicat de presă, sindicaliștii din SANITAS resping proiectul noii legi a salarizării, deoarece consideră că legea este ”inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială”.

Ei spun că proiectul este ”departe” de angajamentele și principiile discutate cu reprezentanții guvernului în ultimele luni de negocieri.

”În loc să aducă majorări de venituri pentru angajații din sănătate și asistență socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Reducerea sporurilor lovește direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiții dificile, în ture, în regim de asigurare a continuității și sub presiune. Compensațiile propuse nu acoperă pierderile și nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, spun sindicaliștii.

De asemenea, ei spun că această lege este ”inechitabilă”.

”Nu tratează echilibrat categoriile profesionale și creează noi diferențe și noi nedreptăți în sistem. Mai mult, este o lege incompletă – există categorii de salariați care pur și simplu au fost omise.

Diferența dintre ceea ce SANITAS a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătății și ceea ce este prezentat acum este majoră și greu de explicat. Nu putem considera acest proiect rezultatul unui dialog social real atunci când elementele esențiale discutate și asumate în procesul de negociere nu se regăsesc în forma introdusă de Ministerul Muncii în procesul de transparență decizională.

Avertizăm Guvernul – indiferent dacă este vorba de actuala echipă interimară sau de următoarea - că nu este posibil să ceară stabilitate, performanță și asumare din partea angajaților din sănătate și asistență socială, în timp ce construiește un mecanism salarial care reduce veniturile și adâncește inechitățile.”, mai spun ei.

În aceste condiții, membrii Federației SANITAS au anunțat că încep pregătirea acțiunilor sindicale de protest: ”Joi, 28 mai, vom picheta Ministerul Muncii, iar pe 3 iunie vom fi în Piața Victoriei și a Parlamentului”.

Principala revendicare: retragerea proiectului în forma actuală și reluarea imediată a ”negocierilor reale”, pe baza angajamentelor asumate ”și a respectului față de angajații din Sănătate și din Asistență socială”.

”Dacă forma actuală a proiectului de lege a salarizării unitare nu este retrasă și corectată conform ultimei forme negociate cu sindicatele din sectorul public, vom fi cu toții în stradă – și membrii de sindicat, chiar și nemembrii, pentru că este în joc nivelul nostru de trai și al familiilor noastre în următorii ani!”, mai spun sindicaliștii.