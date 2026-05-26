"Armata teroristă americană, continuându-şi acţiunile ilegale şi nejustificate de la instituirea armistiţiului (...), a comis în cursul ultimelor 48 de ore o încălcare flagrantă a armistiţiului în regiunea Hormozgan", a afirmat ministerul într-un comunicat, fără a preciza natura faptelor.

Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a anunţat mai devreme că a lansat în cursul nopţii lovituri asupra unor situri de lansare de rachete în sudul Iranului şi că a atacat ambarcaţiuni care ar fi instalat mine în Strâmtoarea Ormuz. SUA susţine că operaţiunile au fost unele de "autoapărare", menite să protejeze trupele de ameninţările armatei iraniene.

Corpul Gardienilor Revoluţiei (IRGC) a avertizat într-un comunicat împotriva oricărei încălcări a armistiţiului de către SUA şi a insistat pe dreptul Iranului de a răspunde, potrivit dpa.

IRGC susţine că a tras asupra unei drone americane RQ-4 şi a unui avion de luptă F-35 şi că a detectat, de asemenea, o dronă MQ-9 Reaper.

Agenţiile de ştiri Fars şi Tasnim au relatat că o dronă MQ-9 a fost doborâtă.

Potrivit dpa, este neclar dacă declaraţia IRGC privind tiruri asupra unui avion de luptă şi unei drone americane se referă la incidentele din cursul nopţii sau la altele noi.