Această creștere a temperaturilor vine după o zi de luni care a doborât toate recordurile, Franța înregistrând cea mai caldă zi din luna mai de când se fac înregistrări, potrivit agenției meteorologice, iar Regatul Unit înregistrând, de asemenea, temperaturi maxime fără precedent - notează Le Monde.

Un așa-numit „dom de căldură”, o ”cupolă” formată din aer cald provenit din Africa de Nord se află la originea acestor temperaturi ridicate, care nu se înregistrează de obicei decât în plină vară.

Și în România, meteorologii au anunțat că următoarea perioadă va aduce o vreme mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă - fiind prognozate 33 de grade Celsius, la umbră, în următoarele zile. Luni, cele mai mari valori s-au atins în Câmpia de Vest - la Jimbolia au fost 32 de grade, la Oradea 31, iar la Timișoara și Lugoj 30.

În unele părți ale Italiei au fost impuse restricții privind munca în aer liber, plajele din sud-vestul Franței s-au umplut mai devreme decât de obicei, iar fermierii au raportat recoltări accelerate, pe măsură ce temperaturile au depășit 30 °C în întreaga regiune.

Oamenii de știință afirmă că schimbările climatice provocate de om amplifică astfel de fenomene extreme, Europa încălzindu-se mai repede decât media globală, iar valurile de căldură devenind mai frecvente și mai severe.

Se estimează că temperaturile din Spania vor atinge maximul la sfârșitul acestei săptămâni, adică 38 °C, în timp ce în unele regiuni din Italia s-au impus restricții privind munca în aer liber.

În Regatul Unit, agenția meteorologică Met Office a anunțat că ziua de luni a fost cea mai caldă zi de mai înregistrată vreodată, temperaturile ajungând la 34,8 °C la Kew Gardens, în sud-vestul Londrei – cu două grade peste recordul anterior. „Această căldură ar fi excepțională în Marea Britanie chiar și la mijlocul verii, darămite în luna mai”, a precizat agenția pe X.

O temperatură record de 28,8 °C pentru luna mai a fost înregistrată la două stații meteorologice din Irlanda: Killarney, în sud-vest, și Clonmel, în sud, potrivit datelor Met Eireann.

Restricții privind activitățile în aer liber

În Spania, Agenția Meteorologică de Stat (Aemet) a avertizat că „temperaturile extrem de ridicate pentru această perioadă a anului” vor persista pe tot teritoriul țării pe tot parcursul săptămânii, cu excepția Insulelor Canare, situate în Oceanul Atlantic, în largul coastei de nord-vest a Africii.

De asemenea, sunt prognozate „nopți tropicale pe scară largă” în sud-vestul Spaniei începând de miercuri, cu temperaturi maxime între 36 °C și 38 °C de miercuri până vineri, a scris agenția pe X.

Mai la est, regiunea italiană Lazio, care include Roma, a aprobat luni norme care limitează munca în condiții de „expunere prelungită la soare” între orele 12:30 și 16:00. Măsurile se aplică, de exemplu, fermelor, șantierelor de construcții și sectorului logistic și sunt valabile până la 15 septembrie. Norme similare au fost instituite și anul trecut, dar numai începând cu 30 mai.