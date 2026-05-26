În weekend, Moscova a lansat peste 80 de rachete asupra capitalei, lovind o serie de clădiri civile și rănind 87 de persoane, potrivit oficialilor ucraineni. Luni, Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat că va continua bombardarea orașului, cerând cetățenilor străini și diplomaților să plece „cât mai curând posibil”.

În loc să dea ascultare acestor avertismente, diplomații europeni refuză cu fermitate să părăsească Kievul, scrie POLITICO.

„UE nu pleacă nicăieri. Rămânem la Kiev”, a declarat Katarína Mathernová, ambasadoarea UE în Ucraina.

Mathernová a adăugat că „amenințările la adresa diplomaților” reprezintă un „semn de disperare” din partea Rusiei.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Franței a declarat, de asemenea, pentru France Info că „este exclusă evacuarea” personalului său din Kiev. Într-o declarație, Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a condamnat avertismentul Rusiei, afirmând că orice atac asupra ambasadei sale va fi „tratat ca un act ostil”.

Rusia nu este la primul avertisment pentru diplomații UE

Un oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei a declarat marți pentru POLITICO că amenințarea Rusiei la adresa cetățenilor străini „arată că Rusia rămâne hotărâtă să escaladeze conflictul”. Oficialul a adăugat că țara „evaluează continuu situația de securitate” din Kiev.

Ultima serie de atacuri rusești asupra Kievului vine ca răspuns la un atac ucrainean asupra orașului Starobilsk, ocupat de ruși, unde oficialii de la Kremlin au afirmat că a fost lovită un cămin studențesc, ucigând 21 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani. Armata ucraineană a negat responsabilitatea, afirmând că a lovit o țintă militară rusă.

Nu este prima dată când Rusia îndeamnă diplomații străini să părăsească capitala Ucrainei. La începutul lunii mai, Ministerul Afacerilor Externe al țării a solicitat evacuarea personalului diplomatic, ceea ce a atras critici din partea oficialilor europeni. La acea vreme, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat pentru Bloomberg TV că Berlinul nu se va „lăsa intimidat de acest lucru”.

Luni, diplomați din peste 70 de țări s-au alăturat ministrului ucrainean de externe, Andrii Sybiha, pentru a vizita locul atacurilor din acest weekend. La vizită au participat o serie de reprezentanți ai țărilor UE, printre care oficiali din Suedia, Austria, Irlanda și Lituania.