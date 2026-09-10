"România a construit un puternic sistem de răspundere în caz de urgenţă, dar ce iese în evidenţă este asta: l-aţi pus la dispoziţia altora. În ultimii zece ani, România a cerut ajutorul prin Mecanismul de Protecţie Civilă de zece ori. În aceiaşi zece ani, România a răspuns la apelul altora de 49 de ori. De 49 de ori România a făcut un pas în faţă pentru a oferi asistenţă ţărilor aflate în nevoie. (...) Pentru asta este construit Mecanismul de Protecţie Civilă. Când o ţară este copleşită şi cere ajutor, Europa se mişcă repede, Mecanismul de Protecţie Civilă intră în acţiune. În ore, pompierii trec graniţe, avioane sunt ridicate la cer, echipele europene muncesc umăr la umăr cu echipele de intervenţie de la nivel naţional. Când o ţară cere ajutor, Europa răspunde", a declarat Hadja Lahbib într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Inspectoratului General de Aviaţie, scrie Agerpres.

Potrivit comisarului, România a evacuat din Gaza aproape 60 de copii.

1 din 4 pompieri trimiși în Europa pentru stingerea incendiilor este român

"Nu este doar despre incendii sau inundaţii sau cutremure, este despre ducerea urgentă a oamenilor către îngrijirea medicală de care au nevoie. România a evacuat mai mult de 180 de pacienţi din Gaza, Ucraina, Macedonia de Nord şi Elveţia în spitale din toată Europa, incluzând 57 de copii din Gaza", a spus oficialul european.

Hadja Lahbib a subliniat că unul din patru pompieri prepoziţionaţi în Europa pentru a acţiona în cazul incendiilor de vegetaţie a fost din România.

"Anul acesta, sezonul incendiilor de vegetaţie a pornit devreme, la sfârşitul lunii aprilie. Şi au lovit puternic, vă asigur. Europa s-a pregătit şi ea din timp. Am prepoziţionat aproape 800 de pompieri din 14 ţări în zone cu risc ridicat înainte ca cele mai puternice incendii să izbucnească. România a trimis 200 dintre ei. Mai mult de unu din patru dintre toţi pompierii prepoziţionaţi în Europa au venit din România", a evidenţiat comisarul.