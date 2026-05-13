În timp ce Ministerul Mediului acuză că autoritățile locale nu își fac treaba, responsabilii se plâng că, deși procedurile s-au simplificat, împușcarea sau tranchilizarea unui animal este dificilă în orașe.

Ursul și-a făcut apariția miercuri, la miezul zilei, pe o stradă de la poalele Tâmpei, lângă pădure.

Inițial s-a plimbat agale, dar s-a speriat de zgomotele orașului și a gonit nebunește spre centru, pe o stradă intens circulată. În intersecție se văd pietonii care traversau liniștiți.

Femeie: „Milimetric m-am întâlnit cu el. Dacă nu intram în casă, eram în fața ursului și el în fața mea.”

Echipa de intervenție ajunsă la fața locului nu a reușit să identifice animalul.

Autoritățile reclamă că, deși legea permite, împușcarea sălbăticiunilor în oraș este o operațiune foarte dificilă. Reprezentanții Primăriei Brașov spun că, în ultima vreme, sunt tot mai multe apeluri la 112 care semnalează prezența urșilor în oraș.

Dan Ghiță, viceprimarul Municipiului Brașov: „Echipa de intervenție rapidă a tranchilizat, respectiv relocat 2 exemplare, iar un urs a fost relocat.”

La Călimănești, o femeie nu a mai așteptat autoritățile să alunge un urs prins într-un gard de sârmă și a pornit pe urmele lui cu o lopată, ca să își apere gospodăria.

În ajutor i-a sărit un alt localnic.

Jandarmii atrag atenția că un astfel de comportament este extrem de periculos.

În Bistrița-Năsăud, acum două zile, o femeie de 57 de ani a fost ucisă de urs când a mers pe câmp să aducă animalele de la păscut.

Deși procedura privind intervenția rapidă în zonele locuite a fost simplificată, iar autoritățile pot acționa direct pentru a elimina exemplarele care pun în pericol viața oamenilor și gospodăriile, apelurile la 112 sunt în creștere.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Nu mai putem în fiecare zi să primim alarme peste alarme și autoritățile care au legislația aplicabilă să stea să se uite la situație, dar să încerce să facă în același timp și vânătoare de trofee sau să ajute să fie făcută vânătoare de trofee.”

În România, statisticile arată că aproximativ 75% din urșii extrași în sezonul de vânătoare 2024–2025 au fost trofee.

Valoarea unuia poate depăși 20.000 de euro, potrivit organizațiilor de mediu. Cota de recoltă a crescut de la 220 de exemplare în 2023 la 969 anul acesta.

Cristian Remus Papp, WWF România: „Da, avem o cotă dublată, însă n-am văzut nici de această dată să fie niște principii și criterii agreate pentru a ști ce urși vor fi extrași, unde, cum, când.”

Potrivit ultimului recensământ, în România trăiesc aproape 13.000 de urși.