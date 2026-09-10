Franța, Italia și, probabil, Germania - cele mai mari economii ale blocului comunitar - ar urma să solicite în următoarele săptămâni impunerea de contingente de import, cunoscute ca „măsuri de salvgardare”, au indicat sursele.

Este vizată rășina polimerică din polietilen tereftalat (PET), utilizată în special la ambalaje, „alături de produse chimice pe bază de rășină epoxidică și fibră de sticlă”.

UE a impus peste 150 de măsuri comerciale, majoritatea fiind taxe vamale pentru produse strict definite, pentru a contracara dumpingul sau subvențiile incorecte. Dar are un singur set de măsuri de salvgardare, care vizează feroaliajele, alături de sistem separat menit să reducă importurile de oțel.

Franța, Italia și Germania susțin o protecție comercială mai puternică

Deși nu a confirmat o solicitare specifică, Franța s-a declarat în principiu în favoarea unei investigații privind anumite produse chimice și mase plastice, potrivit Agerpres.

„Franța ... consideră că ar trebui acordată o atenție specială situației sectorului chimic european, care în prezent se confruntă cu dificultăți semnificative”, a spus un oficial din echipa ministrului Comerțului, Nicolas Forissier.

Și Italia este interesată de o anchetă referitoare la anumite produse chimice folosite în domeniul apărării, sectorul auto, energie, construcția de nave și în infrastructură, au precizat sursele.

Ministrul german al Economiei a spus, de asemenea, că este deschis în principiu la astfel de măsuri. O sursă din Ministerul Economiei a spus că industria chimică pregătește solicitarea unei anchete pentru anumite produse, iar Guvernul de la Berlin va analiza rezultatul anchetei Comisiei Europene (CE).

Franța și Italia au cerut deja Executivului comunitar o apărare comercială mai robustă.

Germania, care în urmă cu doi ani s-a opus taxelor vamale impuse producătorilor chinezi de vehicule electrice, se confruntă acum cu presiuni din partea industriei să aibă o abordare mai dură față de China, cel mai important partener comercial.

Doar statele membre UE pot solicita măsuri de salvgardare. Ele votează, de asemenea, în privința măsurilor finale, care necesită sprijinul „majorității calificate” a statelor membre UE - cel puțin 15 țări care reprezintă 65% din populația UE.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene nu a dorit să se pronunțe pe acest subiect.

Industria chimică europeană traversează una dintre cele mai grave crize din ultimii 30 de ani

Bruxelles-ul caută să evite măsurile de salvgardare, pe care multe state membre UE le văd ca măsuri protecționiste.

Totuși, noul climat geopolitic, cu taxele vamale americane și extinderea deficitului comercial pe relația cu China, au schimbat optica UE, industriile amenințând că majorarea importurilor riscă să ducă la concedieri în blocul comunitar.

Marți, comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a admis că UE era în trecut reticentă să folosească măsurile de salvgardare, dar acum Executivul comunitar își schimbă atitudinea și a observat că partenerii comerciali impun astfel de măsuri contra UE.

Industria chimică din Europa se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din ultimii 30 de ani, din cauza prețurilor ridicate la energie, a cererii slabe și a concurenței din China.

Companiile, inclusiv BASF, Lanxess și Wacker, fac concedieri masive.

VCI (Asociația industriei chimice germane) a spus că firmele se pregătesc să sprijine posibilele solicitări privind măsurile de salvgardare ale statelor membre UE.

„Ne așteptăm ca CE, în investigațiile sale, să țină cont de interesele și circumstanțele diferite din lanțul valoric”, a indicat VCI.