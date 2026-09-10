În ultimii ani, tot mai multe cazuri au atras atenția asupra drumeților care se aventurează în munții înalți fără echipament adecvat, adesea complet nepregătiți și, uneori, obligați să ceară ajutorul salvatorilor montani atunci când situația scapă de sub control, scrie Corriere della Serra.

Trei tineri au apelat la inteligența artificială pentru a-și planifica excursia, iar aventura s-a transformat într-o operațiune de salvare.

Incidentul s-a petrecut în nordul Californiei, în apropierea graniței cu Oregon. Cei trei tineri, fără experiență în alpinism, dar dornici să ajungă pe vârful muntelui Shasta, cu o altitudine de aproximativ 4.270 de metri, l-au întrebat pe Gemini, chatbotul dezvoltat de Google, care este cel mai bun traseu către vârf.

Tinerii au vrut să afle inclusiv ce echipament ar trebui să aibă la ei, de câte provizii ar avea nevoie și cât timp ar urma să dureze călătoria.

Ar fi trebuit să fie o aventură memorabilă, însă excursia s-a transformat într-o experiență periculoasă, după ce cei trei s-au bazat prea mult pe recomandările oferite de inteligența artificială.

Un raport realizat de Microsoft și Universitatea Carnegie Mellon a descris fenomenul drept „atrofierea mușchiului cognitiv” — tendința de a renunța la propria judecată atunci când oamenii se bazează prea mult pe IA, cu efecte asupra gândirii critice, creativității și chiar a bunului-simț.

Excursia care s-a transformat într-un coșmar

În prima zi, cei trei au ajuns la munte și și-au montat corturile la aproximativ 2.500 de metri altitudine. Au pornit spre vârf la ora 3:00 dimineața, cu rucsacuri de o zi, lăsând corturile în pădure pentru întoarcerea din aceeași seară.

Planul a început să se destrame însă pe măsură ce orele au trecut. Grupul a ajuns pe vârf abia în jurul orei 19:00, la câteva ore după momentul recomandat pentru începerea coborârii.

Cei trei au pornit înapoi pe întuneric și au cerut indicații Biroului Șerifului din comitatul Siskiyou. S-au abătut însă de la traseul principal și au ajuns într-un canion.

Unul dintre drumeți a căzut pe un culoar foarte abrupt și s-a rănit la genunchi. Cei trei nu au mai putut continua și au fost nevoiți să petreacă noaptea în aer liber.

În dimineața următoare, rangerii Serviciului Forestier i-au găsit, iar voluntarii serviciului de salvare montană i-au ajutat să se întoarcă în siguranță.

Recomandările IA, puse sub semnul întrebării

Autoritățile au susținut că instrumentul de inteligență artificială le-ar fi recomandat tinerilor să ia mai puțină mâncare și apă decât era necesar.

Gemini estimase că excursia va dura opt ore. În realitate, aventura s-a transformat într-o expediție de mai multe zile, după ce tinerii au pierdut traseul și au fost nevoiți să înnopteze pe munte.

Aplicația folosită de cei trei pentru orientare a fost și ea analizată în urma incidentului. Reprezentanții companiei au precizat că traseul Clear Creek, ales pentru excursia pe muntele Shasta, este clasificat drept „dificil”.

Potrivit aplicației, traseul are porțiuni cu acoperire slabă a rețelei, drumuri închise sezonier, zone cu pietre și stânci la altitudine mare și zone în care zăpada poate persista până vara.

Cazul a stârnit reacții și pe forumurile americane dedicate activităților montane. Mulți utilizatori i-au criticat pe cei trei pentru că au ales un traseu dificil fără experiență, în timp ce alții au considerat că recomandările Gemini au fost formulate pentru o excursie de aproximativ opt ore. Situația s-a complicat și după ce, la circa 3.900 de metri, un grup de alpiniști i-ar fi sfătuit să se întoarcă, iar altul i-ar fi încurajat să continue.