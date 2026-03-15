Până la toamnă, ar urma să avem 25 de milioane de arbori noi, în întreaga țară. În Lunca Prutului de la Sculeni, pe malul românesc, s-au plantat sâmbătă peste 360 de puieți de stejar, într-o zonă de pădure curățată, care are nevoie de regenerare. La acțiune au participat elevi din Iași, dar și din Republica Moldova.

Maia: ”Noi suntem noua generație și trebuie să facem primul pas. Poluarea e o problemă și fiecare copac înseamnă viață”.

Cezar: ”Facem lucruri în echipă, ajutăm și natura, este important și ni se spune și la școală”.

Cristina Grigorean, profesor Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași: ”Plantăm un copac pentru viitor, și al meu și al lor. Natura nu ar trebui să aibă granițe”.

Acțiunea face parte dintr-o campanie națională de împădurire.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: ”Plantăm prima pădure de o parte și de alta a Prutului. În țară vor fi plantați de Romsilva 25 de milioane de puieți, vom avea și lucrări de împădurire prin PNRR, unde avem semnate contractele pentru 10.000 de hectare”.

”Luna plantării arborilor” este organizată de direcțiile silvice, primării și școli

Gabriel Doncean, director Direcția Silvică Iași: ”De-a lungul Prutului, la Iași, sunt aproape 6.000 de hectare de fond forestier și aproape 80% sunt păduri făcute prin plantații, stejar și plantații”.

La Sculeni, în Republica Moldova, s-au plantat frasin, stejar și gorun.

Gheorghe Hajder, ministrul Mediului din Republica Moldova: ”În Moldova, anul acesta ne propunem să plantăm 7.000 de hectare, în această primăvară 3.000 de hectare, și vom planta peste 31 milioane de puieți. Rata de împădurire este puțin peste 11%, în România peste 37%, asta înseamnă că avem mult de muncit”.

„Luna plantării arborilor” începe oficial duminică, iar numeroase acțiuni vor fi organizate prin direcțiile silvice, primării sau școli.