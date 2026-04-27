Potrivit unui comunicat comun al Parchetului şi Poliţiei, acţiunea are loc cu ocazia Zilei Internaţionale a Proprietăţii Intelectuale, marcată anual pe 26 aprilie, şi face parte din operaţiunea naţională "Jupiter".

În cadrul operaţiunii "Jupiter", vor fi puse în aplicare 25 de mandate de aducere, instituite sechestre asigurătorii şi indisponibilizări de bunuri, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale la regimul drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru protejarea mediului de afaceri de activităţile ilegale şi de practicile neconcurenţiale.

Percheziţiile domiciliare au ca scop principal strângerea de probe necesare pentru aflarea adevărului în cauzele în lucru şi pentru documentarea activităţii infracţionale, urmărind în concret identificarea bunurilor, documentelor sau sistemelor informatice relevante pentru anchetă, descoperirea şi conservarea probelor, stabilirea persoanelor implicate şi a modului de operare, recuperarea eventualelor bunuri sau sume provenite din activităţi ilegale, precum şi tragerea la răspundere penală a persoanelor cercetate.

Activităţile vizează în principal infracţiunile prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, precum şi orice alte infracţiuni în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

Totodată, la nivelul a 17 unităţi teritoriale de poliţie, se desfăşoară acţiuni de verificare şi constatare în flagrant delict a infracţiunilor din acest domeniu.

Operaţiunea "Jupiter" are ca scop coordonarea şi intensificarea acţiunilor la nivel naţional, în vederea combaterii infracţionalităţii grave şi organizate, inclusiv în domeniul proprietăţii intelectuale, acesta fiind un domeniu prioritar de acţiune al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române.