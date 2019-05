Povestea celei mai mari plantaţii de trandafiri din ţară. Cât costă borcanul de dulceață

Românilor le plac dulceţurile şi cheltuiesc pe ele, anual, aproape 10 milioane de euro, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Producătorii locali spun că reuşesc cu greu să acopere cererea. Mai ales când oamenii vor să cumpere, de pildă, dulceaţă de trandafiri, pentru că sunt puţine plantaţii la noi în ţară. Aşa că mulţi aduc materie primă de la vecinii bulgari şi turci.

Cea mai mare plantaţie de trandafiri din ţară se află în localitatea Cobadin din judeţul Constanța. Primii butaşi, aduşi din Tunisia şi adaptaţi climei din Dobrogea, au fost plantaţi acum 5 ani. Trandafirii se întind pe mai bine de un hectar.

"Acesta este un boboc care va înflori cam în două zile şi florile pe care noi le adunăm şi le punem la dulceaţă de trandafiri ajung la această formă."

Primele petale se culeg în luna mai.

Mihaela Dumbravă, proprietar plantație trandafiri: "A cam durat cam doi ani de zile în care trandafirul a crescut, a făcut flori şi am început să facem dulceaţă de trandafiri, pe care întâi am dat-o la prieteni să o deguste şi pe urmă am scos pe piaţă."

Gheorghe Dumbravă, proprietar plantație trandafiri: "Este o mare diferenţă între petalele importate de la vecinii noştri apropiaţi. Este vorba de calitate. Când spunem calitate, este vorba despre aroma, parfum, consistentă, culoare. Noi nu folosim decât apă, zahăr şi lămâie, nu folosim, cum se practică mai nou, coloranţi artificiali şi adaosuri de arome."

Un borcan de 250 de grame se vinde cu aproape 20 de lei.

În Tecuci, la fabrica de conserve, producţia de dulceaţă din petale de trandafiri stagnează.

Mehmet Tural, director general fabrică de conserve: "În ultimii doi ani ani nu am reuşit să găsim materie primă, trandafiri, şi nu am produs, din păcate, dulceaţă de trandafiri. Pentru noi prioritatea este să folosim materie primă din România. Am folosit din Bulgaria, Turcia - trandafiri."

Petalele de trandafiri parfumaţi din alte ţări costa până la 25 de euro kilogramul. De aceea şi dulceaţă este mai scumpă.

Viorica Buhuş, fabrică de conserve: "Ajunge la un preţ mai mare decât o dulceaţă normală, din fructe româneşti. Dar se caută. Undeva cred că la 20 la sută mai mult decât o dulceaţă normală. Este o tehnologie mai complexă: petalele trebuie să rămână întregi şi trebuie să rămână în suspensie în borcan."

În hipermarketurile din România găsim, de cele mai multe ori, acest deliciu din trandafiri din import.

