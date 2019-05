Tabără de muzică organizată de Smiley cu 16 artişti și producători internaţionali

"Muzica este o limbă universală" spun mai mulţi producători de hituri care au venit într-o vizită memorabilă în România.

Şi-au găsit inspiraţia la un castel medieval din Alba şi au creat muzica alături de Smiley. Compozitorii străini, care lucrează cu artişti precum Rihanna, Britney Spears, Jay-z sau Adele spun că s-au îndrăgostit de ţara noastră.

Smiley: "Suntem la castelul Bethlen-Haller, unde HaHaHa Production a organizat împreună cu Milk&Honey "Music journey", adică o tabără de muzică împreună cu 16 artişti, producători şi scriitori internaţionali."

Oak Felder este un producător şi compozitor stabilit în Los Angeles care a colaborat de-a lungul timpul cu artişti precum Rihanna, Britney Spears sau Jessie J.

- Oak Felder: producător: "Până să ajung aici nu cunoşteam niciun producător sau artist roman, acum pot să contez că ei sunt şi prietenii mei".

- Reporter: "Ce te face să mergi mai departe? "

- Oak Felder: producător: "Curiozitatea. Sunt curios dacă următorul cântec pe care îl face e cel mai bun, ok nu, dar următorul? Este acela?"

Jessica Harloe trăieşte la Londra, dar are origini româneşti. Mama ei este născută la Iaşi.

- Reporter: "Te-ai gândit vreodată că o să vii aici să faci muzica?

- Jessica Harloe, cântăreaţă: "Mereu am vrut să vin, dar nu am ştiu cum ar fi, când va fi şi acum am depăşit orice aşteptare pe care o aveam. Sunt foarte mândră să fiu românca, să cânt ce se face aici. Te iubesc, România!!!"

Străinii sunt încântaţi de tabără muzicală din Transilvania.

Sebastian Kole, cântăreţ, compozitor: "Am auzit multe cântece bune în tabăra asta, foarte bune şi sunt multe şanse. Asta este probabil cea mai bună tabăra de creaţie în care am fost vreodată, serios."

Olga Gartland, producător, compozitor: "Am fost compozitor câţiva ani în Londra şi am făcut sesiuni de scriere, dar plimbându-mă între camere în acest castel şi auzind oamenii făcând muzica mă simt foarte inspirată."

Peter Coquillard, producător: "Calitatea HaHaHa Production, a producătorilor şi scriitorilor este uluitoare, se îmbină frumos, au personalităţi minunate şi calitatea pieselor este fenomenală."

Music Journey marchează totodată şi 11 ani de existenţa a studiourilor HaHaHa Production pe piaţa muzicală din România.

