Poliția Română avertizează asupra unei imagini false generate de inteligența artificială. Ce circulă pe internet | FOTO

Poliţia Română avertizează, duminică, asupra apariţiei unei forografii realizate cu intelinegna artificială, dar care este distribuită ca şi când ar avea legătură cu cazul de omor din judeţul Timiş.

”Atenţie la dezinformare! În mediul online circulă o fotografie apărută în urma cazului din judeţul Timiş. Este important de ştiut că această imagine este realizată 100% cu ajutorul inteligenţei artificiale. Nu doar că fotografia este creată pentru a induce în eroare publicul, dar reprezintă şi o nouă lovitură adusă celor care, în aceste momente, trăiesc o durere reală”, au transmis, duminică, pe Facebook, oficiaslii Poliţiei Române.

Aceştia cer tuturor internauţilor să verifice informaţiile şi sursa acestrora: ”Să nu distribuiţi conţinut neverificat şi să daţi dovadă de respect şi empatie faţă de victime şi familiile acestora. Uneori, important este să ne oprim din a da share”.

Un băiat de 13 ani şi doi de 15 ani sunt acuzaţi că au ucis un coleg, ân vârstă de 15 ani, cu topotul şi un cuţit. Apoi au încercat să-i incendieze trupul şi l-au îngropat.

Băiatul de 13 ani se suspectează că ar fi consumat droguri. Doi tineri în vârstă de 17 şi 24 de ani au fost reţinuţi în urma percheziţiilor făcute de poliţişti şi procurorii DIICOT în localitatea Cenei, judeţul Timiş. Tânărul de 24 de ani este suspectat că i-a oferit celuilalt diferite cantităţi de cannabis, pe care acesta le-ar fi dat celor trei adolescenţi care l-au ucis pe Mario Berinde sau le-ar fi consumat împreună cu ei.


Sursa: News.ro

