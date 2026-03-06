Un prim exemplu: primarul PSD din Comana (județul Giurgiu) a declarat pentru Spotmedia.ro că anulat o serie de chefuri de 8 martie pe care le organiza de peste un deceniu. 

Alți primari continuă, însă, petrecerile de sezon. În unele comune se organizează chiar mai multe rânduri de chefuri: unele gratuite din bani publici, altele, private, pentru cei care-și permit. 

În plus, se duc zeci de mii de euro pe flori, felicitări și anunțuri cu care primarii bifează prilejul zilei de 8 martie, din banii oamenilor. 

