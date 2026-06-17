La lucrări sunt folosite doar tehnici și materiale tradiționale, iar podul de peste râul Cibin va deveni un centru de evenimente pentru localnici și turiști. Inițiativa aparține organizației neguvernamentale Ambulanța pentru Monumente.

Grav avariat de apele și ploile din ultimii ani, podul din comuna Gura Râului riscă să cadă în curând. Doar 7 asemenea structuri funcționale mai există în țară, spun arhitecții.

Ioana Ardelean: „Tot podul s-a înclinat în partea asta și chiar a ieșit acolo din îmbinare. Și atunci, da, provocarea noastră este să înlocuim, dar întotdeauna cu foarte mare responsabilitate, doar strict părțile care sunt afectate".

Aproape totul se face cu mâna și uneltele de altădată. Meșterul Nicolae din Albac, județul Alba, taie cu barda grinzile, dintr-un trunchi întreg.

Nicolae Toader, meșter dulgher: „Trebuie piesele făcute după modelul care a fost făcut, cu sculele, cu uneltele cu care s-au lucrat și acum 100-200 de ani".

Printre voluntari sunt mulți studenți la arhitectură.

Podul acoperit va fi folosit pentru evenimente culturale

Clara Mușat, voluntară: „După o zi de lucru este bine. După o săptămână de lucru e dureros, dar bătături... Mie mi-au mai trecut un pic. E greu, dar e frumos".

Alexandra, voluntară: „Prin acțiunea asta de voluntariat, cumva, readucem chestia asta că mai demult oamenii se întâlneau toți împreună, lucrau la șura unui vecin sau, nu știu, aveau un proiect".

Podul din Gura Râului a fost construit în 1860. Vechimea lui a fost stabilită analizând inelele din lemnul structurii.

Ștefan Vaida, coordonator tehnic Ambulanța pentru Monumente: "Am impresia că în secolul XIX toată lumea era inginer. Toată lumea știa inginerie, deci eu am mici revelații".

Primăria s-a implicat și ea - a adus lemnul și a înlesnit cazarea lucrătorilor. Iar localnicii ajută cum pot.

Când podul va fi gata, se va transforma într-un loc de întâlnire unde pot fi găzduite expoziții, mici evenimente culturale și târguri locale.