Pompierii din Măcin au intervenit sâmbătă seară, pentru stingerea unui incendiu de pădure în localitatea Rachelu.

„În acest moment, pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o pădure din localitatea Rachelu.

La locul intervenției acționează pompieri militari din cadrul Secției de Pompieri Măcin, cu două autospeciale de stingere. În sprijinul acestora a fost trimisă și o autocisternă din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea. De asemenea, la intervenție participă personal din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și personal al Ocolului Silvic.

Misiunea este în dinamică, iar forțele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului” a transmis ISU Tulcea

Pe 29 iunie, resturi de dronă explozibilă au fost descoperite în apropierea localității Rachelu, încărcătura a fost detonată, iar ancheta este efectuată de Parchetul Curții de Apel Constanța, a comunicat MApN.