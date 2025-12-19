Peste 200 de băcăuani au umplut până la refuz Sala Teatrului Municipal. Au venit să doneze pentru copiii săraci din județ

19-12-2025 | 17:05
Evenimentul caritabil „Crăciunul sufletelor bune” a demonstrat că solidaritatea comunității băcăuane rămâne puternică atunci când este vorba despre sprijinirea celor aflați în nevoie.

autor
Daniel Moldovan

Cinci instituții și organizații din Bacău și-au unit forțele pentru a aduce speranță copiilor din medii defavorizate, oferindu-le nu doar daruri materiale, ci și bucuria unor momente speciale, încărcate de emoție.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și al Școlii Gimnaziale „Alecu Russo”, în parteneriat cu Asociația „Copii cu Aripi Frânte”, Parohia Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” – Gherăești, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” și Colegiul Național de Artă „George Apostu”.

Daniel Lucian Stanciu Viziteu, primarul orașului Bacău: „Este la inițiativa comună a primăriei cu școala Alecu Russo și o felicit pe doamna director alături de asociația „Copiii cu aripi frânte” și cu participația Colegiului de Artă, cât și Inspectoratul Județean de Jandarmerie. Invit pe toți ca de sărbători să se gândească și la ceilalți care poate au mai puțin noroc decât ei și vă urez tuturor sărbători fericite”.

Eugen Ciprian Ciuche, preot: „Iată că au ajuns peste 200 de băcăuani în această seară la acest minunat concert și de aceea, și pentru dumneavoastră, cei de acasă, vă urăm un Crăciun fericit și ca aceste sărbători să vă aducă bucurie”.

Parcări pentru biciclete inexistente, obiectul unui dosar în care este judecat managerul public din Bacău

Sub mesajul „Fiecare notă e un dar, fiecare dar schimbă o viață”, copiii și tinerii talentați au transformat scena teatrului într-un adevărat spațiu al solidarității, prin colinde și momente artistice care au emoționat publicul. Donațiile strânse în cadrul evenimentului vor fi direcționate către zeci de copii vulnerabili din județul Bacău, contribuind concret la îmbunătățirea vieții acestora.

Marius Apostol, Asociația „Copii cu aripi frânte”: „În această seară ne-am adunat să ajutăm mai multe cazuri sociale din județul Bacău. Peste 50 de copii am început în prima fază a proiectului și am ajuns la aproape 70 de copii. Ne bucurăm să avem sala plină. Peste 200 de băcăoani au venit alături de instituțiile partenere”.

Eusebiu Bârnat, comandant IJJ Bacău: „IJJ s-a alăturat acestei frumoase activități. Ne bucurăm că am fost parte la acest eveniment”.

Evenimentul „Crăciunul sufletelor bune” a fost o dovadă clară a unității comunității din județul Bacău. Oameni simpli, instituții, elevi, artiști și reprezentanți ai autorităților au arătat că, împreună, pot face diferența pentru copiii săraci.

Solidaritatea și generozitatea manifestate în această seară confirmă că Bacăul este o comunitate care știe să se adune în jurul binelui și să ofere speranță acolo unde este cea mai mare nevoie.

