Au venit angajatori și din alte orașe mari ale Olteniei, în speranța că vor fi ocupate sutele de locuri de muncă pe care le aveau vacante de luni bune.

Șomeră: „Foarte rău, mor oamenii aici, și-au bătut joc de noi și își bat joc în continuare, ne-a dat afară de la serviciu și de aici la fel”.

„Bursa locurilor de muncă pentru o tranziție justă” a fost organizată pentru toți șomerii din Gorj. Cei mai multi participanți sunt foști mineri care au rămas de la 1 aprilie fără slujbe.

Reporter: Și încotro ați vrea să vă îndreptați?

Șomer: Ce-o vrea Dumnezeu, de asta am și venit.

Reporter: Sunteți cu foștii colegi aici.

Șomer: Da, majoritatea, 90% sunt din minerit”.

La bursă au venit angajatori și din județele Olt şi Mehedinți, cu peste 800 de locuri de muncă disponibile.

Angajator: „Salariul minim e 3.200 net, în mână și merge la peste 5.000”

Șomer: „Și bonuri?”

Angajator: „Fără bonuri de masă, noi vă așteptăm, vă oferim și cazare gratuită”.

Șomeră: „M-ar interesa că e aproape, 13 km de casă, ar fi o șansă”.

Șomer: „Vă dați seama vin tocmai de la Motru și să faci naveta, cu un salariu de 30 de milioane, 10 le dai pe navetă, mâncare”.

Vasile Megan, reprezentant firmă angajatoare din Drobeta Turnu Severin: „Avem 100 de locuri de muncă, pe diverse domenii de activitate, sudor, lăcătuș, vopsitor”.

Nicușor Popa, reprezentant firmă angajatoare din Slatina: „Facem și o recalificare la locul de muncă, să fie sănătoși și să vrea să învețe, noi le asigurăm toate condițiile să rămână în țară – și salariul – eu zic că e motivant, 6 – 7.000 de lei net”.

Rata șomajului în Gorj este de 4,03 %. În minerit vor continua să fie făcute reduceri de personal în perioada următoare.