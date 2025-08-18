Parcurile "de lux" ale Bucureștiului. Cum a ajuns întreținerea lor să coste de trei ori mai mult, în doar doi ani

18-08-2025 | 07:55
Șapte asocieri de firme s-au întrecut la licitația lansată de ALPAB pentru întreținerea vegetației și curățeniei, în marile parcuri din București.

 

După aproape 6 luni de la lansarea procedurii, ALPAB a anunțat învingătorii: aceeași asociere de firme cu care colaborează din 2022, scrie Spot Media.

Principalul antreprenor din asociere a fost acuzat de DNA, la începutul anului, că a decontat lucrări fictive, împreună cu generalul Cătălin Zisu.

Dar lupta pentru cele 53 de milioane de euro nu s-a încheiat. Alte două asocieri de firme au contestat rezultatul, acuzând ALPAB că nu le dă acces la documente și reclamând prețurile de dumping cu care au venit câștigătorii, sub costul minim real al lucrărilor.

Acum, partida decisivă se joacă la Direcția Națională de Soluționare a Contestațiilor (DNSC) și, cel mai probabil, ulterior, în instanță. Miza? Controlul și cele peste 53 de milioanele de euro pentru întreținerea celor mai mari parcuri din București, în următorii 2 ani.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bucuresti, licitatie, parcuri bucurești,

Dată publicare: 18-08-2025 07:55

