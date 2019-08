(P) Izolarea exterioară a casei. Ce materiale să alegi pentru a te bucura de un confort total?

Atunci când vine vorba despre izolații de casă, constructorii români se află incă într-o fază de început a implementării, in conditiile in care abia din anii '90 izolatia peretilor exteriori a devenit un standard.

Totusi, avantajele majore pe care le aduce un perete izolat a dus la popularizarea extrem de rapida a procedurii de izolatie, ceea ce a facut loc unui numar mare de materiale si de tehnici folosite.

Ce trebuie sa ai in vedere atunci cand iti izolezi casa?

Principalul scop al izolatiei este confortul. O casa confortabila este una in care temperatura interioara este mereu constanta, la 23-24 de grade Celsius, in care nu patrunde apa si in care zgomotul de afara nu se aude in interior.

Tocmai de aceea, izolatia casei trebuie sa aiba in vedere atingerea tuturor acestor scopuri.

In principiu, pentru a le atinge trebuie sa fie realizate 3 lucrari majore:

- Izolarea peretilor exteriori;

- Montarea unor geamuri termopan de buna calitate;

- Gandirea unui sistem de conducte de distributie care nu duce la pierdere de energie.

Izolarea exterioara a peretilor, cea mai importanta

Dat fiind faptul ca peretii reprezinta cea mai mare suprafata de contact cu exteriorul, izolarea lor este esentiala. Acestia trebuie sa fie hidroizolati, in asa fel incat sa se evite aparitia igrasiei, a mucegaiului si a acarienilor, trebuie izolati fonic si trebuie irolati termic.

De regula, peretii pot fi izolati atat exterior, cat si interior, insa izolarea exterioara este mai eficienta deoarece izoleaza peretele de temperatura exterioara, nu locuinta de temperatura peretelui. In plus, aceasta nu afecteaza cu absolut nimic spatiul locuintei. Din pacate, izolatia exterioara poate sa fie destul de costisitoare.

Care sunt cele mai bune solutii pentru izolatia exterioara a peretilor?

Inainte de inceperea unui proces de izolatie este bine sa se aiba in vedere absolut toate aspectele. Nu este suficient sa fie izolati peretii, atata vreme cat fundatia nu este izolata. Din pacate, este destul de dificil sa fie reabilitata o fundatie, motiv petnru care izolarea ei trebuie sa se faca inca de la faza de constructie.

De asemenea, trebuie sa se acorde o atentie sporita izolatiei terasei, deoarece este un spatiu care poate sa genereze un transfer urias de temperatura.

Daca fundatia si terasa sunt izolate, peretii pot fi placati cu un material cu proprietati cat mai bune, in asa fel incat sa fie asigurat confort fonic si termic si sa fie tinuta la distanta umiditatea.



Printre cele mai populare materiale folosite se numara urmatoarele:

1. Polistirenul expandat. Este cel mai popular din pricina costului redus. Are o serie de avantaje, cum ar fi greutatea mica, eficienta impotriva igrasiei si mucegaiului si o structura care le permite peretilor sa respire. Din pacate, este usor inflamabil si poate atrage rozatoarele.

2. Polistirenul extrudat. Este un material cu o densitate mare ( mai mare decat cea a polistirenului expandat) si este un foarte bun izolator termic. De regula, este folosit la izolarea fundatiilor si a subsolurilor data fiind rezistenta foarte mare. Spre deosebire de polistirenul expandat nu lasa peretii sa respire, ceea ce poate sa fie o problema in timp deoarece exista riscul de aparitie a igrasiei si a mucegaiului.

3. Spuma poliuretanică. Din ce in ce mai multi oameni aleg izolatii spuma poliuretanica, in conditiile in care au un cost echilibrat si o multime de avantaje. Spuma poliuretanica se aplica usor, este aderenta pe orice tip de material de constructie si asigura o sigilare completa. De asemenea, este un bun izolator termic si fonic si are o greutate redusa. Un singur dezavantaj poate sa fie trecut in dreptul acestui material si anume pretul, insa in ultima vreme a inceput sa fie din ce in ce mai accesibil. In plus, pe termen lung poate sa reduca foarte mult costurile cu facturile de energie si nu necesita inlocuire, fiind un material foarte rezistent.

4. Vata minerală bazaltică. Easte un material destul de scump, care se lauda cu o buna izolare fonica si cu rezistenta la foc. Nu este chiar atat de popular din cauza rigiditatii si a greutatii ridicate.

5. Vata minerală de sticlă. Este o solutie mai buna decat vata bazaltica deoarece este mai flexibila si mai elastica. De regula, se apeleaza la aceasta solutie atunci cand trebuie sa fie izolati pereti cu forma neregulata la exterior. Nu este cea mai potrivita in zone in care temperaturile ajung la valori foarte mari, insa per total este un izolant termic bun.

Dintre toate aceste materiale, spuma poliuretanica pare a fi cea mai echilibrata atunci cand vine vorba despre avantaje si costuri. Lasa expertii de la Isoterm sa o aplice si vei fi incantat ca ai rezolvat ”problema” izolatiei locuintei.