Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă sancţiuni maxime şi sesizare penală pentru fraude în sistemul de trasabilitate a animalelor în cazul unei exploataţii de ovine din judeţul Cluj, unde au fost descoperite în viaţă animale, care apăreau în baza de date electronică (SNIIA) ca fiind oficial ucise într-un focar din judeţul Tulcea.

Conducerea ANSVSA a dispus de urgenţă o anchetă extinsă, iar controalele pe baza trasabilităţii electronice vor fi extinse la nivelul întregii ţări pentru a elimina orice suspiciune de fraudă, informează instituţia.

Inspectorii ANSVSA din Cluj au depistat un caz flagrant de falsificare a datelor în sistemul de trasabilitate a animalelor, cu repercusiuni deosebit de grave, mai ales în contextul gestionării profesioniste, împreună cu partenerii europeni, a situaţiei Pestei Micilor Rumegătoare, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Măsurile dispuse au vizat retragerea dreptului de operare, sesizarea penală, continuarea şi extinderea verificărilor în sistem şi, în mod evident, izolarea şi sechestrarea animalelor în cauză, în vederea testării şi expertizării acestora.

Deşi în baza de date electronică (SNIIA) apar ca fiind oficial ucise într-un focar din judeţul Tulcea, 75 de capete de ovine se regăsesc totuşi fizic într-o exploataţie din judeţul Cluj, se precizează în comunicat.

"Să înregistrezi electronic uciderea unor animale, să primeşti despăgubiri pentru ele, dar să le ţii fizic în viaţă şi să le muţi în alt capăt al ţării este o tentativă clară de fraudă care sabotează siguranţa alimentară şi eforturile statului român de a eradica o boală ce împiedică exporturile la nivel naţional. Vom aplica cele mai dure sancţiuni administrative, vom retrage drepturile de operare în sistem şi vom sesiza imediat organele de urmărire penală pentru fals, uz de fals şi zădărnicirea combaterii bolilor. Lucrurile nu pot continua astfel", a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Anchete în toată țara

Instituţia atrage atenţia că falsificarea datelor din sistemul de trasabilitate şi menţinerea în circulaţie a unor animale care figurează ca fiind eliminate în focare de boală reprezintă o încălcare gravă a legii, iar astfel de acţiuni pun în pericol direct statutul de sănătate al animalelor la nivel naţional şi eforturile de combatere a epizootiilor.

"Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) condamnă cu fermitate şi adoptă o poziţie de toleranţă zero faţă de neregulile grave depistate recent în judeţul Cluj, precum şi împotriva acestor practici iresponsabile, ilegale şi grave", arată reprezentanţii ANSVSA.

În urma situaţiei grave din Cluj, preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a dispus de urgenţă o anchetă extinsă. O echipă de control verifică întreaga trasabilitate a mişcărilor acestor animale, implicarea operatorilor economici şi a medicilor veterinari împuterniciţi care au operat aceste date în sistem.

"Asigurăm opinia publică, precum şi partenerii oneşti din mediul privat şi din alte instituţii că ANSVSA acţionează cu maximă transparenţă şi duritate în acest caz, iar controalele pe baza trasabilităţii electronice vor fi extinse la nivelul întregii ţări pentru a elimina orice suspiciune de fraudă, se menţionează în comunicat.