Potrivit anchetatorilor, în luna februarie, indivizii ar fi achiziționat 75 de oi și capre, cu 4.800 de euro, de la unul dintre păgubiți.

I-ar fi dat bancnote de 50 de euro, falsificate.

De la celălalt au cumpărat două vaci, pentru care au achitat 3.400 de euro, tot cu bancnote false.

În urmă cu două zile, suspecții au fost prinși în flagrant, în Botoșani, după o altă tranzacție cu bani contrafăcuți.

Mai aveau la ei 160 de bancnote false, de 50 de euro. Dacă vor fi găsiți vinovați, indivizii riscă cel puțin 7 ani de închisoare.