Descoperire controversată în aceanele Pământului. Ce creatură au găsit oamenii de știință în adâncuri

Având în vedere că până în prezent au fost explorate doar 20% din oceanele Pământului, aceasta înseamnă că vor fi descoperite și mai multe specii, iar cea mai recentă descoperire are o culoare roz distinctivă și o suprafață denivelată.

Pe lângă ochii mari și zâmbetul inexpresiv, această creatură este doar una dintre cele trei specii de pești melc descoperite recent în adâncurile fundului oceanului (mai precis, la 3.268-4.119 metri adâncime), în largul coastei Californiei, scrie Indy100.

Peștele melc roz și denivelat se numește Careproctus colliculi. Există, de asemenea, peștele melc negru închis, Careproctus yanceyi, și peștele melc neted, Paraliparis em, descrise de colaboratorii Institutului de Cercetare Monterey Bay Aquarium de la SUNY Geneseo, împreună cu oamenii de știință de la Universitatea din Montana și Universitatea din Hawaii la Mānoa.

Până în prezent, oamenii de știință au descoperit peste 400 de specii de pești melci, care fac parte din familia Liparidae și pot fi găsiți atât în apele adânci, cât și în cele puțin adânci.

Monterey Bay Aquarium Research Institute

Caracteristici și adaptări ale peștilor melc

Principala caracteristică a peștilor melc este capul mare și corpul gelatinos, precum și coada îngustă, unii având un disc pe burtă pentru a se agăța de fundul mării sau de animale mai mari pentru a se deplasa, în timp ce cei din apele puțin adânci se agață de stânci și alge marine și se pot ghemui ca un melc.

„Marea adâncă găzduiește o diversitate incredibilă de organisme și o gamă cu adevărat frumoasă de adaptări. Descoperirea noastră a nu una, ci trei specii noi de pești melc ne reamintește cât de multe mai avem de învățat despre viața pe Pământ și despre puterea curiozității și a explorării”, a declarat Mackenzie Gerringer, profesor asociat la SUNY Geneseo.

Pe măsură ce încercăm să explorăm adâncurile oceanului, tehnologia avansată îi ajută pe experți să realizeze acest lucru. În cadrul acestei cercetări, echipa a utilizat un vehicul telecomandat – Doc Ricketts – în care submersibilul robotic folosește camere avansate și instrumente științifice pentru a scana fundul mării abisale.

În plus, cercetări de acest gen contribuie la o înțelegere mai amplă a modului în care factorii antropici, precum schimbările climatice, poluarea și exploatarea minieră, afectează sănătatea și biodiversitatea oceanelor.

„MBARI urmărește să facă explorarea oceanelor mai accesibilă prin partajarea datelor și tehnologiei noastre cu colegii noștri din comunitatea științifică. Am salutat oportunitatea de a colabora cu cercetătorii de la SUNY Geneseo pentru a ne extinde înțelegerea vieții din adâncurile oceanului, mai ales că documentarea biodiversității din adâncurile marine este esențială pentru detectarea oricăror schimbări care ar putea avea loc în acest mediu”, a declarat Steven Haddock, cercetător principal la MBARI și lider al expediției de cercetare.

