”O zi cu tata”. Momente emoționante la penitenciarul din Botoșani pentru zece deținuți, care au fost vizitați de copiii lor

09-11-2025 | 07:46
Au fost momente emoționante, sâmbătă, la penitenciarul din Botoșani, acolo unde 10 deținuți au uitat, chiar și pentru puțin timp de dorul de casă. 

Iulia Ciuhu

Și-au îmbrățișat familiile strâns și au petrecut o zi specială împreună cu copiii lor, care le-au pregătit și o surpriză.

„O zi cu tata” se numește proiectul care i-a adus pe deținuți alături de copiii ce îi așteaptă acasă. Împreună, au împărțit momente de bucurie, iar emoțiile au fost greu de stăpânit.

Bărbat: ”Trăiesc niște sentimente foarte plăcute că îi am lângă mine, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am oportunitatea aceasta, să stea familia cu mine la masă cum stătea odată”.

Reporter: Câți ani are băiețelul dumneavoastră?

Bărbat: ”2 ani și 9 luni. Când am venit și m-am predat aici el avea 12 zile, a fost o perioadă foarte grea, a crescut mai mult fără mine, doar din poze, ce îl vedeam online.”

Întâlnirea a fost posibilă printr-un proiect derulat de unitatea de detenție, în parteneriat cu o asociație.

Anna Maria Rotaru, purtător de cuvânt Penitenciarul Botoșani: ”Zece persoane private de libertate au avut posibilitatea de a petrece timp de calitate, față în față, cu copiii și soțiile lor. Unul din obiectivele acestui proiect este de a reînnoi legătura cu familia.”

Daniel Baltaru, coordonator proiect: ”Programul presupune 4 întâlniri, 1 pe lună, în care deținutul se poate vedea cu copiii lui. Este un lucru foarte benefic, că se întâlnesc cu copiii și petrec câteva ore, unii plâng, alții se îmbrățișează, copiii se agață de tați.”

Proiectul se află, deja, la ediția cu numărul 19.

