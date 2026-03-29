Corespondent ȘtirileProTV: Ne aflăm acum la Hotel Unirea din Iași, unde au început deja să sosească primii concurenți. Chiar dacă emoțiile sunt mari, cei care vor cu adevărat să își facă vocea auzită, și-au făcut curaj și au venit în fața juraților.

Am avut-o alături de noi pe Aura Șova, câștigătoarea sezonului 12 Vocea României.

Aura Șova: Cred că cel mai bun lucru pe care l-am avut a fost faptul că am avut curaj să mă înscriu la competiție, mi-a schimbat total viața. Nu mai sunt același om de dinainte, sunt o variantă mai bună. Și experiența din timpul concursului a fost extrem de complexă, foarte multă trudă, foarte multă muncă și seriozitate, dar din fericire nu ești singur. Trăiești la unison toate emoțiile și bucuriile unei astfel de experiențe alături de oameni de la care ai foarte multe lucruri de învățat.

Cum s-a schimbat viața Aurei Șova: „Încă sunt în șoc uneori, dar viața mi s-a schimbat în bine, reușesc în continuare să îmbin foarte bine arhitectura cu muzica, am mai multe concerte, scriu albume, am parte de o viață destul de grea, pentru că timpul e prietenul tău cel mai bun și trebuie să te sincronizezi, dar pe de altă parte cred că a fost cea mai buna decizie pe care am putut-o lua”.

Câștigătoarea sezonului 13 are și un mesaj pentru cei de acasă.

„Cred că pot să vă încurajez din suflet, eu am încercat să fac lucrul ăsta doar pentru mine, pentru sufletul meu, eu am venit la preselecții cu gândul „sper să nu mă fac de râs” și aparent nu m-am făcut de râs, pentru că știu ca asta e frica cea mai mare, că nu ești suficient de bun. Trăiți experiența asta, dați-vă curaj și dați-vă voie să trăiți experiența asta pentru că vă schimbă viața și vă face oameni mai buni”, ne-a mai transmis Aura Șova.

Așadar, dacă vrei să îți faci și tu vocea auzită, te așteptăm aici, la Hotel Unirea din Iași, la preselecții. Caravana Vocea României va fi până seara la Iași, iar peste 3 săptămâni va merge București.