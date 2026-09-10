„Dosarul «Pampers» a fost închis. DIICOT a emis ordonanţă de clasare. Am fost declarat «suspect» în ceea ce este, probabil, cel mai absurd dosar instrumentat de această instituţie. Mi-a fost interceptat telefonul timp de o lună de zile. Casa mi-a fost călcată de cinci oameni mascaţi şi înarmaţi, la 6 dimineaţa. Mi-au fost luate telefonul, tableta şi laptopul - ţinute o lună şi jumătate, timp în care s-au copiat şi citit date. Aveam pe laptop tot felul de date confidenţiale, inclusiv mesaje schimbate cu Preşedintele României sau documente din arhive militare. Pentru ce DIICOT a făcut asta? Pentru două SMS-uri în care tatăl (eu) unei fetiţe de trei ani discuta cu mama ei despre nişte Pampers în care făcuse caca. Nu este glumă, despre asta erau SMS-urile. Sunteţi mulţumit sau chiar foarte-foarte mulţumit de numirile pe care le-aţi făcut la DIICOT, domnule Preşedinte?”, explică fostul consilier de stat la Cotroceni Cătălin Avramescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook, potrivit News.ro.

El afirmă că într-o ţară în care „infractorii zboară cu avioanele private alături de judecători”, în condiţiile în care „portul Constanţa a devenit una dintre porţile de intrare ale stupefiantelor în Europa”, DIICOT „a petrecut o lună şi jumătate uitându-se la poze cu copiii mei pe plajă în Thassos sau jucându-se în sufragerie”.

„Ca să afle ce anume?... Este clar că dosarul acesta, cu acuzaţia elucubrantă de «pornografie infantilă» a fost făcut pentru ca să mi se închidă gura. În mod normal, asemenea acuzaţii, chiar şi cele nefondate, sunt tratate la nivelul unei direcţii de Protecţie a Copilului. Maxim, la nivelul unui parchet de sector. Aici a intrat pe fir o instituţie care se ocupă de crimă organizată şi terorism. Ce a fost în capul şefului secţiei III, unde a fost deschis acest dosar? Şi de ce a fost ascultat Horia-Roman Patapievici în acest dosar?”, se întreabă Avramescu.

Acesta spune că a găsit la dosar stenogramele a două convorbiri interceptate, iar din „sute de convorbiri” din luna în care a fost interceptat, procurorii au declarat două ca fiind «de interes». Una, cu o mătuşă a sa din Italia şi a doua, cu Horia Patapievici, care îi „transmitea solidaritatea lui”.

„Dacă asta nu este poliţie politică, atunci ce este?.... Cele două SMS-uri erau din luna Octombrie 2025. Atunci de ce telefonul mi-a fost ascultat în luna August 2026? (Mai ales că atunci copiii nu mai stăteau cu mine din luna Aprilie). De ce au fost interceptate şi comunicaţiile de pe laptop? De ce au fost accesate volume cu file Word? De ce a fost urmărită poziţia telefonului pe hartă?”, precizează Avramescu.

El le transmite celor care, în mass media, au publicat „tot felul de minciuni şi de calomnii”, „să îşi sune avocaţii şi să îşi verifice soldul din bancă”.

„Pentru DIICOT: aveţi tot dispreţul meu. Am să mă consult cu avocaţii, să vedem ce urmează”, adaugă sursa citată.

Cere demisii în DIICOT

Cărălin Avramescu cere public demisia actualului şef al DIICOT, Codrin Miron, precum şi a adjunctului său, Alex Florenţa.

„Nu vă este ruşine? Aşa arată actul de justiţie într-o ţară democratică?”, adaugă Avramescu.

Pentru preşedintele Nicuşor Dan, fostul consilier de stat la Cotroceni are „două întrebări”.

„1. Nu vă este ruşine, domnule Dan, de instituţia condusă de cei doi? 2. Cât îl mai ţineţi în funcţie pe securistul de Pahonţu? Am primit, de când a început această acţiune de «kompromat», mii de mesaje de susţinere. Vă mulţumesc tututor celor care mi-aţi scris, care v-aţi exprimat public, care m-aţi sunat sau care m-aţi oprit pe stradă să îmi spuneţi că aţi înţeles cine şi de ce a fabricat acest scandal. Vă mulţumesc tututor. Cei aflaţi în spatele acestei mizerii sunt oameni din «servicii» care acum se dau pe lângă preşedintele Nicuşor Dan. Ei au crezut că toţi sunt ca ei: şantajabili şi laşi. Cu mine nu le-a mers şi nu le va merge”, încheie Cătălin Avramescu.

În 5 august, Cătălin Avramescu a fost vizat de percheziţii, într-un dosar în care se desfăşurau cercetări pentru pornografie infantilă, ca urmare a unei plângeri a fostei sale partenere de viaţă. Avramescu explica atunci că este vorba despre fotografii făcute unuia dintre copii săi, care au fost scoase complet din context. El mai reclama şi că de patru luni nu şi-a văzut copiii şi anunţa că îşi va da în judecată fosta parteneră pentru calomnie, dar şi pentru încercarea de inducere în eroare a autorităţilor judiciare.